Muş Ovası’ndaki çiçekler gökkuşağını andırıyor

Muş’ta baharın gelişiyle birlikte boy gösteren çiçekler ovada renk cümbüşü oluşturdu.
Muş Ovası’nda açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Havaların yağışlı geçmesiyle birlikte yeşeren lale, papatya ve rengarenk çiçekler görsel şölen sunuyor. Muş Ovası’nda boy gösteren rengarenk çiçekler adeta gökkuşağını andıran renkleri içeriyor.
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