Muş'ta PKK sığınakları imha edildi

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<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK/KCK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 4 sığınak imha edildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda bir EYP düzeneği ve 50 metre kablo, 1 havan mühimmatı, 33 mermi, 1 şarjör, 1 el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar, kullanılmaz hale getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL<br>2020-05-15 13:51:22<br>

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