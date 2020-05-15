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HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı

İHA

Muş'un Korkut ilçesine bağlı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı

Muş'un Korkut ilçesine bağlı HDP’li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında terör soruşturması yürütülen HDP Altınova Belediye Başkanı Casim Budak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla adresinde gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürülen Budak’ın işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri tarafından Altınova Belediyesinde geniş güvenlik önlemi alınarak arama gerçekleştirildi.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Budak’ın yerine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık’ı görevlendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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