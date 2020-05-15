Mehteran takımı ve UltrAslan’dan kan bağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mehteran takımı ve UltrAslan’dan kan bağışı

İHA

Muş Valiliği Mehteran Takımı ve UltrAslan taraftar grubu, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Mehteran takımı ve UltrAslan’dan kan bağışı

Muş Valiliği Mehteran Takımı ve UltrAslan taraftar grubu, Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Kentte iftar sonrası Atatürk Çocuk Parkı önünde kurulan kan bağışı otobüsüne mehter kıyafetleriyle gelen mehteran takımı üyeleri ve UltrAslan taraftar grubu, burada form işlemlerini tamamlayarak kan bağışında bulundu. Sosyal mesafe kurallarına uyarak kan bağışında bulunan gönüllüler, korona virüs nedeniyle azalan kan stokuyla ilgili de vatandaşlara örnek oldu.
Kan bağışıyla ilgili olarak gazetecilere açıklamada bulunan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, dünya da olduğu gibi Türkiye’nin de korona virüs etkilerinden çok etkilendiğini söyledi. Korona virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte stoklarında yaklaşık 90 bin ünite kan bulunduğunu belirten Koç, “Tabii hem hastalık süreci hem toplumun evde kal çağrısına uyması ve diğer yan etkenlerden dolayı kan stoklarımızda inanılmaz azalma oldu. Bu azalmayla birlikte yapılan çağrılara insanlarımız inanılmaz duyarlılık göstererek bu kampanyanın başarıya ulaşması için, kan stoklarımızın artması için her türlü desteği sağladılar. Türkiye genelinde olduğu gibi kan stoklarımızda hızla bir yükselme yaşandı. Buda bizim toplumsal reaksiyonumuzun bir tepkisi ve karşılığı ve bir aidiyet duygusudur. Bugün Muş’ta da Muş Valiliği Mehteran takımı, UltrAslan, STK’lar, kamu kuruluşları bu kampanyamıza desteklerini sağladılar. Bu duyarlılığı gösteren bütün oluşumlara Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın teşekkürlerini iletiyoruz” dedi.

“Kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır”
Kanın acil bir ihtiyaç olmadığını ve sürekli bir ihtiyaç olduğunu aktaran Koç, “Binlerce nakil bekleyen, aciliyet gerektiren ameliyatları olan vatandaşımız var. Bu düşüşe geçen kan stoklarımızın çağrıyla birlikte ters orantılı olarak yükselişe geçmesi, hemen hemen o stok seviyesine yaklaşması bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir” ifadelerini kullandı.
Kızılay’a kan bağışında bulunan Mehteran takımı başı Cemal Ergin ise korona virüs nedeniyle insanların evden çıkamadığını belirterek, “Kısıtlama devam ediyor. Bizde Muş Valiliği Mehteran takımı olarak bugün insanlık vazifemizi yerine getirmek istedik. Vali beyin izniyle bugün buradayız. Sosyal mesafeye uyarak güvenli bir şekilde kan bağışında bulunduk. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekir. Herkesi kan bağışına davet ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı
YEREL HABERLER HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak ...
Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
YEREL HABERLER Muş’ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
Gençler uzun süre sonra dışarı çıktı Dışarı çıkan gençler YKS’ye hazırlık yaptı
YEREL HABERLER Gençler uzun süre sonra dışarı çıktı Dışarı çıkan ...
Muş'ta PKK sığınakları imha edildi
YEREL HABERLER Muş'ta PKK sığınakları imha edildi
Muş’ta terör operasyonu
YEREL HABERLER Muş’ta terör operasyonu
Görme engelli kardeşlere gıda yardımı
YEREL HABERLER Görme engelli kardeşlere gıda yardımı
Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 ...
Varto'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Varto'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Başkan Asya’dan Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan Engelliler Haftası mesajı
Muş Ovası’ndaki çiçekler gökkuşağını andırıyor
YEREL HABERLER Muş Ovası’ndaki çiçekler gökkuşağını andırıyor
Sokağa çıkan çocuklar ilk olarak okullarına koştu
YEREL HABERLER Sokağa çıkan çocuklar ilk olarak okullarına koştu
Yasak kalkınca, çocuklar parklara akın etti
YEREL HABERLER Yasak kalkınca, çocuklar parklara akın etti
Varto’da çocuklar parklarda doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Varto’da çocuklar parklarda doyasıya eğlendi
VEDAŞ’tan karantinadaki aileye enerji hizmeti
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan karantinadaki aileye enerji hizmeti
Parklarda bakım onarım çalışması
YEREL HABERLER Parklarda bakım onarım çalışması
Muş’ta ‘Millet Bahçesi’ için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Muş’ta ‘Millet Bahçesi’ için ilk kazma vuruldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X