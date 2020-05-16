Malazgirt’te Yayla Yollarında Hummalı Çalışma

– Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, çiftiler tarlalarına rahat ulaşım sağlasınlar diye yayla yollarında çalışma başlattı.

Konakkuran Belediyesinin beldede yürüttüğü hummalı çalışmalarla birçok yeni yayla yollunu trafiğe açtı.Belediyesi ekiplerinin hummalı çalışmaları sunucunda belde halkının yaylalara rahat ulaşımını sağlayan yeni yollar açılarak şarampol temizliği yapıldı.

"Ekiplerimiz yayla yollarında"

Belediye ekiplerinin tüm yayla yollarında hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirten Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, "Vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı kırsal ve yayla yollarını rahat ve güvenli hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şuan beldemizin üst tarafında bulunan yaylamızda yeni yol açma ve yol onarım ve bakım çalışmasını yoğun şekilde sürdürüyor. Beldemizin tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu için bizde çiftçilerimiz yaylaya ve tarlalarına rahat ulaşım sağlasınlar diye bu çalışmamızı başlattık. Yeni açılan yolların yanı sıra eski yollarımıza da gerekli bakımlar yapılarak halkımızın hizmetine sunduk." dedi.

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