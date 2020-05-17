Muş'ta 65 yaş üstü vatandaşlar evde kalmayı tercih etti

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Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün ikinci sokağa çıkma hakkını kullanmayarak evde kalmayı tercih etti.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile bugün 12.0018.00 saatleri arasında dışarı çıkma hakkı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ikinci izinlerinde evlerinden çıkmadı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkmayınca park ve bahçeler de boş kaldı.

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