Bulanık Kaymakamlığından bin aileye gıda yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bulanık Kaymakamlığından bin aileye gıda yardımı

İHA

– Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personellerince tespit edilen bin aileye gıda paketi dağıtıldı.

Bulanık Kaymakamlığından bin aileye gıda yardımı

– Muş’un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personellerince tespit edilen bin aileye gıda paketi dağıtıldı.
Bulanık Kaymakamlığı personelleri; Ramazan ayında ev ev dolaşarak tespit edilen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek gıda yardımında bulundu. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, göreve gelir gelmez hem ilçe esnafı hem de Bulanık halkını ziyaret ederek gıda paketlerini kendi eli ile dağıtarak sohbet edip sıkıntılarını dinliyor. Temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri. Bulanık Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personellerince dağıtıldı.
İlçe Kaymakamı Mehmet İlidi, devletiı SYDV aracılığıyla sağladığı imkânları ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırmak için titizlikle çalıştıklarını belirterek, “SYDV personellerinin ve mahalle muhtarlarının çalışmaları sonucu ilçe genelinde fakir ve yardıma muhtaç ailelerinin tespitini yapmıştık. Dosyası bulunan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere, bu mübarek ayda gıda yardımında bulunuyoruz. Mahallelerimizde ve köylerimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarını evlerine kadar hızlı bir şekilde ulaştırıyoruz. Dağıttığımız yardım paketlerinin içerisinde toz şeker, sıvı yağ, salça, makarna, pirinç, mercimek ve çay gibi temel gıda malzemeleri bulunuyor. İnşallah bu yardımlarımız bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılaydan gıda dağıtımı
YEREL HABERLER Kızılaydan gıda dağıtımı
Kuzuların, anneleriyle buluşmasında renkli görüntüler
YEREL HABERLER Kuzuların, anneleriyle buluşmasında renkli görüntüler
Muş'ta 65 yaş üstü vatandaşlar evde kalmayı tercih etti
YEREL HABERLER Muş'ta 65 yaş üstü vatandaşlar evde kalmayı tercih ...
Karasu Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Karasu Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ...
Muş’ta serinlemek için suya giren bir kişi kayboldu
YEREL HABERLER Muş’ta serinlemek için suya giren bir kişi kayboldu
Varto’da bahar mevsimi ile birlikte tohum satışları da başladı
YEREL HABERLER Varto’da bahar mevsimi ile birlikte tohum satışları ...
Uluslararası Mazlumların Derneği’den çobanlara giyim ve ayakkabı yardımı
YEREL HABERLER Uluslararası Mazlumların Derneği’den çobanlara giyim ...
(Özel) Muş'ta sarı benekli semender bulundu
YEREL HABERLER (Özel) Muş'ta sarı benekli semender bulundu
Malazgirt’te Yayla Yollarında Hummalı Çalışma
YEREL HABERLER Malazgirt’te Yayla Yollarında Hummalı Çalışma

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X