Başkan Asya’dan Kadir Gecesi mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bu mübarek gecenin bugünlerde insanlık aleminin içinde olduğu salgın felaketinin son bulmasına vesile olmasını Yüce Yaradan’dan niyaz ediyorum” dedi.

İnsanların manevi dünyasını rahmet iklimi ile kuşatan bir mübarek Ramazan ayının daha sonuna yaklaştıklarını ifade eden Başkan Asya, “Kadir gecesi, Yüce Yaradan tarafından Kur’anı Kerim’in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir. Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğu bizzat Yüce Allah (cc) tarafından Kur’anı Kerim’de ifade edilmiştir. Yüce Allah (cc) biz kullarına sunduğu eşsiz nimetlerinden biri olan bu gecede, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması ve ilahi rızayı kazanmak için çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu mübarek gecenin, ülkemize ve milletimize, İslam Âlemine, tüm insanlığa sevgi, barış, esenlik ve huzur getirmesi en büyük dileğimizdir. Böylesine övgü dolu, Kur’anı Kerim’in dünyaya indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi’nin feyz ve bereketinden tüm İslam alemi olarak nasiplenmemiz temennisiyle Kadir Gecenizi tebrik ediyor, bu gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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