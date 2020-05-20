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9 çocuğu ölen baba, 3 engelli çocuğuna bakıyor

DHA

Fatih ÇELİK / VARTO (Muş), (DHA) MUŞ'un Varto ilçesinde yaşayan Bingöl ailesinin 8 çocuğu belirlenemeyen sebeple yaşamını yitirdi. Ailenin sonradan dünyaya gelen 5 çocuğundan 4'ünün de gözleri 7 yaşından sonra henüz tespit edilemeyen bir hastalık sebebiyle görmez oldu. Bir çocuğu görme yetisini kaybettiği için intihar eden Nazım Bingöl (72), 3 görme engelli çocuğu ile yaşam mücadelesi veriyor.  Varto'ya bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan Nazım Bingöl, halasının kızı Fadime Bingöl ile evlendi. Çiftin düğünden sonra dünyaya gelen 8 çocuğundan 5'i doğduktan hemen sonra hayatını kaybederken, 3...

9 çocuğu ölen baba, 3 engelli çocuğuna bakıyor

<br>Fatih ÇELİK / VARTO (Muş), (DHA) MUŞ'un Varto ilçesinde yaşayan Bingöl ailesinin 8 çocuğu belirlenemeyen sebeple yaşamını yitirdi. Ailenin sonradan dünyaya gelen 5 çocuğundan 4'ünün de gözleri 7 yaşından sonra henüz tespit edilemeyen bir hastalık sebebiyle görmez oldu. Bir çocuğu görme yetisini kaybettiği için intihar eden Nazım Bingöl (72), 3 görme engelli çocuğu ile yaşam mücadelesi veriyor. <br>Varto'ya bağlı İnönü Mahallesi'nde yaşayan Nazım Bingöl, halasının kızı Fadime Bingöl ile evlendi. Çiftin düğünden sonra dünyaya gelen 8 çocuğundan 5'i doğduktan hemen sonra hayatını kaybederken, 3 çocuğu 1 ya da 1,5 yaşlarında vefat etti. Akraba evliliği yapan Bingöl ailesinin 5 çocuğu daha dünyaya geldi. Ailenin ölen çocuklarından sonra dünyaya gelen kızları Sevda 7 yaşına gelince görme yetisini kaybetti. Ailenin Sevda'dan sonra doğan çocukları Savaş, Songül ve Çağdaş'ın da 7 yaşına geldikten sonra gözleri görmez oldu. Çocuklarının gözlerini tedavi ettirmek için yıllarca hastanelere giden Bingöl ailesi bir çare bulamadı. Fadime-Nazım Bingöl çiftinin son olarak dünyaya gelen çocukları Ulaş'ın (22) gözlerinde herhangi bir rahatsızlık yaşanmadı. Görme engelli Çağdaş, 11 yıl önce 29 yaşındayken girdiği bunalım sonucu intihar ederek yaşamına son verdi. <br>Büyük sıkıntılar içerisinde yaşam mücadelesi veren ailede anne Fadime Bingöl ise 5 yıl önce 60 yaşındayken geçirdiği beyin felci rahatsızlığı sebebiyle vefat etti. Biri sağlıklı, 3'ü görme engelli çocuğuna hem anne hem de babalık yapan Nazım Bingöl, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve kendilerine yardım eli uzattığını söyledi. <br>Halasının kızı Fadime ile yaptıkları evlilikten sonra dünyaya gelen 8 çocuğunun vefat ettiğini, görme yeteneğini kaybeden bir oğlunun intihar ettiğini belirten Nazım Bingöl, 3 görme engelli bir sağlıklı çocuğuyla yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti. Çocuklarını hastanelere götürdüğünü ancak bir çare bulunamadığını anlatan Nazım Bingöl, "Sağ olsun devlet her zaman bize sahip çıktı. Çocuklarıma şu an engelli maaşı veriliyor. Anneleri olmadığı için engelli çocuklarıma ben bakıyorum. Daha önceleri imkanımız yoktu. Çocukları doktora götürdüm. Akraba evliliğinden dolayı bir çare bulamadılar. Çocuklarım şimdilik benle beraberler ben kendilerine bakıcılık yapıyorum" dedi. <br>EVİN DIŞINA ÇIKAMIYORLAR<br>Görme engelli Sevda (48), Savaş (38) ve Songül Bingöl'ün (36) zamanı ise dört duvar arasında geçiyor. Hiçbir sosyal aktiviteleri olmayan, evin dışına çıkmayan kardeşlerin tek dert ortakları yine kendileri oluyor. Ailenin en büyük çocuğu olan Sevda, annesinin ölümünden sonra evin işlerini yapıyor. Eşyaların yerini ezberlediği için bütün işleri rahatlıkla yapan Sevda Bingöl, kardeşlerine de yardımcı oluyor. Sevda Bingöl, "Göremediğim için hayat benim için giderek zorlaştı. Sonra kardeşlerim de görmemeye başladı. Bir şey yapamadığım ve yeterli olamadığım için üzülüyorum. Evin içini ezberlediğim için her işi yapabiliyorum. Bir tek çayı bardaklara dolduramıyorum. Arkadaşlarım yok, gelen giden yok. Kendi kardeşlerimle zaman geçiriyorum" dedi. <br>EVİN ALIŞVERİŞİ SAVAŞ'IN<br>Ailenin alışveriş işlerini ise Savaş Bingöl üstlendi. Savaş, Varto'ya 5 kilometre uzaklıkta olan evinden ezberlediği yolu geçerek alışveriş yaparak geri dönüyor. Günlük ihtiyaçları karşıladıktan sonra evden dışarı çıkmayan Savaş Bingöl, vaktini kardeşleriyle geçiriyor. Çocukluğundan beri yaşadığı bölgenin her yerini ezberlediğini bundan dolayı rahat hareket ettiğini söyleyen Savaş Bingöl, "Buradaki dağları, yolları ezbere biliyorum. Bundan dolayı çarşıya yürüyerek gidebiliyorum. Çarşıda arkadaşlarımın koluna girerek geziyorum. Alışverişimi yapıyorum ve evime yürüyerek geri dönüyorum. Bazen bunları babamla ortak yapıyoruz. Birbirimiz ile sohbet ediyoruz. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Kardeşlerime pozitif enerji vermek için yaşadığım komik olayları anlatıyorum" diye konuştu. <br>SONGÜL'ÜN HAYALİ ŞARKI SÖYLEMEK<br>Kardeşlerden Songül Bingöl'ün hayali ise şarkı söylemek. Gözleri sağlıklıyken okula gittiğini anlatan Bingöl, görme yeteneğini kaybettikten sonra okulu bıraktığını en büyük hayalinin ise şarkı söylemek olduğunu ifade etti. Evde şarkılar söyleyen Songül'ün dinleyicileri ise kardeşleri. <br>3 KARDEŞE KIZILAY YARDIM YAPTI<br>Öte yandan Kızılay Varto Şubesi, engelli kardeşlere yardım eli uzattı. Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, "Biz verdiğimiz yardımlarda bu engelli ailemizi seçerek kendilerine yardımlarını evlerine kadar getirdik. Kendilerine gıda yardımı yaptık. Bundan sonraki süreçte de kendilerini takip ediyoruz. Bunun gibi aileler varsa biz her zaman sahip çıkacağız. Aile bizim ailemizdir. Bundan sonra her zaman takipte olacağız" dedi. Evin sağlam olan çocuğu Ulaş Bingöl'ün ise, gündelik işlerde çalışarak ailesine yardım ettiği belirtildi.<br>DHA-Genel Türkiye-Muş / Varto Fatih ÇELİK<br>2020-05-20 09:59:28<br>

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