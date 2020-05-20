Muş’ta iki yerleşim yeri karantinaya alındı

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Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya veldesi ve Günbatmaz köyü korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid19) pozitif vaka çıkması ve temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Bulanık ilçesine bağlı Elmakaya beldesi ile Günbatmaz köyünün 14 gün süre ile karantinaya alındığı belirtildi.

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