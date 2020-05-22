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Su seviyesi yükselince yavru leylekler yuvada telef oldu Anne ve babaları, baraj suyu altında telef olan yavrularının başından ayrılmıyor

İHA

Muş'taki Alparslan2 Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yuvada mahsur kalan yavru leylekler telef olurken, anne ve babaları ise suyun altında kalan yavrularının başından ayrılmıyor.

Su seviyesi yükselince yavru leylekler yuvada telef oldu Anne ve babaları, baraj suyu altında telef olan yavrularının başından ayrılmıyor

Muş’taki Alparslan2 Barajı’nda su seviyesinin yükselmesiyle yuvada mahsur kalan yavru leylekler telef olurken, anne ve babaları ise suyun altında kalan yavrularının başından ayrılmıyor.
Muş’ta yapımına devam edilen Alparslan2 Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) havzasında bulunan üç köy ve bir mezra sular altında kalmaya başladı. Her yıl Tepe köyüne gelen leyleklerin elektrik direği üzerindeki yuvaları ise bu yıl baraj suları altında kaldı. Vatandaşların durumu Muş Belediyesine bildirmesi üzerine harekete geçen Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde görevli personeller ile Alparslan2 Barajı çalışanları leylekler için seferber oldu.

“Yumurtadan 23 gün önce çıkmış dört yavru leylek telef olmuş”
Alparslan2 Barajı’na ait motorlu kayık ile kuluçkaya yatan leylekleri incelemek için yuvaya ulaşan ekipler, 4 yavru leyleğin telef olduğunu gördü. İncelemenin ardından gazetecilere bilgi veren Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi Veteriner Hekimi Semih Türkcan, Alparslan2 Barajı için terk edilen köylerin elektrik direklerinde leylek yuvasının olduğu bilgisinin kendilerine ulaştığını ve bölgeye ulaştıklarında yuvanın su altında kaldığını söyledi. Alparslan2 Barajı’nda çalışan personellere haber vererek motorlu kayık ile yuvaya ulaştıklarını belirten Türkcan, “Onların tekneleri ile yuvaya gittik ve yumurtadan 23 gün önce çıkmış dört yavru leylek gördük. Onlar da telef olmuştu. Yuva, karaya 500 metre uzaklıktaydı. Emin olabilmek için yuvaya baktık, ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yoktu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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