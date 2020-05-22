Baraj gölü sularına gömülen leylek yuvasındaki 4 yavru telef oldu

<br>Fatih ÇELİK/VARTO(Muş), (DHA)MUŞ'un Varto ilçesinde Tepeköy'ü su altında bırakan Alparslan-2 baraj gölünün ortasında kalan leylek yuvasındaki 4 yavru, su seviyesi yükselince telef oldu. Gölden alınan yuva, uygun bir yere kondu.<br>Varto ilçesinde yapımı süren Alparslan-2 baraj gölü havzasında kalan Tepeköy sulara gömüldü. Baharla birlikte debisi yükselen gölün yuttuğu köyde, 2 leyleğin 4 yavrusuyla birlikte yaşadığı yuva da su altında kaldı. Su ortasında sadece otların kaldığı yuvada 2 leylek ile birlikte 4 yavrunun olduğunu gören vatandaşlar ekiplere bilgi verdi. <br>Bölgeye gelen veteriner hekim Yakup Şimşek, görevlilerle birlikte botla yuvanın bulunduğu alana gitti. Yuvadaki 2 yetişkin leylek havalanırken, 4 yavrunun ise telef olduğu görüldü. Yuvayı bota alan vatandaşlar, kıyıya getirerek uygun bir alana bıraktı.<br>Veteriner hekim Yakup Şimşek, "Alparslan-2 barajı göl sahasında bulunan Tepeköyü yerleşim alanıyla birlikte leylek yuvasının da suya gömüldüğü bilgisini aldık. Görevlilerle birlikte botla göl sahası içerisinde bulunan leylek yuvasına gittik. Yuvada bulunan 2 leyleğe ait olan 4 yavrunun telef olduğunu gördük. Umarım bundan sonra bu tür hayvanların ölümüne sebebiyet verilmez" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Varto Fatih ÇELİK<br>2020-05-22 11:37:30<br>

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