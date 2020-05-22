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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baraj gölü sularına gömülen leylek yuvasındaki 4 yavru telef oldu

DHA

Fatih ÇELİK/VARTO(Muş), (DHA)MUŞ'un Varto ilçesinde Tepeköy'ü su altında bırakan Alparslan-2 baraj gölünün ortasında kalan leylek yuvasındaki 4 yavru, su seviyesi yükselince telef oldu. Gölden alınan yuva, uygun bir yere kondu. Varto ilçesinde yapımı süren Alparslan-2 baraj gölü havzasında kalan Tepeköy sulara gömüldü. Baharla birlikte debisi yükselen gölün yuttuğu köyde, 2 leyleğin 4 yavrusuyla birlikte yaşadığı yuva da su altında kaldı. Su ortasında sadece otların kaldığı yuvada 2 leylek ile birlikte 4 yavrunun olduğunu gören vatandaşlar ekiplere bilgi verdi.  Bölgeye gelen veteriner hekim...

Baraj gölü sularına gömülen leylek yuvasındaki 4 yavru telef oldu

<br>Fatih ÇELİK/VARTO(Muş), (DHA)MUŞ'un Varto ilçesinde Tepeköy'ü su altında bırakan Alparslan-2 baraj gölünün ortasında kalan leylek yuvasındaki 4 yavru, su seviyesi yükselince telef oldu. Gölden alınan yuva, uygun bir yere kondu.<br>Varto ilçesinde yapımı süren Alparslan-2 baraj gölü havzasında kalan Tepeköy sulara gömüldü. Baharla birlikte debisi yükselen gölün yuttuğu köyde, 2 leyleğin 4 yavrusuyla birlikte yaşadığı yuva da su altında kaldı. Su ortasında sadece otların kaldığı yuvada 2 leylek ile birlikte 4 yavrunun olduğunu gören vatandaşlar ekiplere bilgi verdi. <br>Bölgeye gelen veteriner hekim Yakup Şimşek, görevlilerle birlikte botla yuvanın bulunduğu alana gitti. Yuvadaki 2 yetişkin leylek havalanırken, 4 yavrunun ise telef olduğu görüldü. Yuvayı bota alan vatandaşlar, kıyıya getirerek uygun bir alana bıraktı.<br>Veteriner hekim Yakup Şimşek, "Alparslan-2 barajı göl sahasında bulunan Tepeköyü yerleşim alanıyla birlikte leylek yuvasının da suya gömüldüğü bilgisini aldık. Görevlilerle birlikte botla göl sahası içerisinde bulunan leylek yuvasına gittik. Yuvada bulunan 2 leyleğe ait olan 4 yavrunun telef olduğunu gördük. Umarım bundan sonra bu tür hayvanların ölümüne sebebiyet verilmez" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Varto Fatih ÇELİK<br>2020-05-22 11:37:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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