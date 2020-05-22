Muş'ta ilk defa uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirler artırıldı

<br>Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)Muş'ta ilk kez Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.<br>Ramazan Bayramı nedeniyle 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, Muş´ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçevler ile Erzurum, Bingöl ve Bitlis il sınırlarında oluşturulan 4 kontrol noktasında denetim yapıyor. <br>Kimlik kontrolü yapan güvenlik güçleri, vatandaşların maske takıp takmadıkları ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıklarını denetliyor. Kent merkezlerindeki uygulama noktalarında da sağlık ekipleri, vatandaşların ateşlerini ölçüyor.<br>Kısıtlama süresince kent merkezinde, dronla da uygulama yapılacağı, yasaklara uymayan vatandaşlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağı bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL<br>2020-05-22 14:45:22<br>

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