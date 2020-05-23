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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışın 10 metre karın yağdığı bölgede stabilize yol çalışması başlatıldı

İHA

Kışın 10 metre karın yağdığı bölgede stabilize yol çalışması başlatıldı

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, kış mevsiminde 10 metre kar alan Kayalısu ve Alaniçi köyü arasındaki yolu tarihte ilk defa asfaltla buluşturmak için stabilize çalışması başlattı.
Kentte çetin geçen kış mevsiminde zorlu karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, havaların ısınması ile birlikte yol yapım çalışmalarına geçti. Yılın 5 ayını karla mücadeleyle geçiren ekipler, Üçevler grup köy yolunda yer alan Kayalısu ve Alaniçi köyü yolunda zemin hazırlığına başladı. Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kışın yaklaşık 10 metre karın yağdığı güzergahta yol yapım çalışması başlattıklarını söyledi. Karın kalkmasıyla birlikte sel ve diğer sebeplerden dolayı bozulan yolların tamiri için ekiplerin bölgede olduğunu belirten Yentür, “İl Özel İdaresi ekiplerimiz bu sene Kayalısu, Alaniçi köyü arasındaki yolun asfalt çalışmaları için o bölgede çalışmaktadır. Yaklaşık orada 11 kilometre, İnardı bölgesinde de 14 kilometrelik yol çalışmamız devam ediyor. Bunların altyapı işini de yapıyoruz. Bir ay içerisinde de buraların statik kaplamalarını yapacağız. Bu bölgeler iklim koşullarının ağır olduğu bölgelerdir” dedi.
Asfalt için zemin hazırlığı yaptıklarını ifade eden ekip şefi Fehim Karakaya da, kışın 10 metre karın olduğu bölgede şu anda yol hazırlıklarına başladıklarını belirtti. Kayalısu köyü muhtarı Bilal Erez ise bir dönem köyde yaşamın olmadığını ve geri dönüşlerin başlaması ile devletin yatırımları köy halkının hizmetine sunduğunu ifade etti. Bugün stabilize için çalışma başlatıldığını aktaran Erez, “şimdiye kadar köyümüze asfalt, içme suyu, köprü hizmeti gelmemişti. Hamdolsun stabilize yapılıyor. Emeği geçen tüm devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Tarihte ilk defa Kayalısu köyüne asfalt girecek.” diye konuştu.

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