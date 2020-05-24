Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Muş’ta yapımı devam eden Alparslan2 Barajı’nda iş makinesi ile suya düşen bir işçi kayboldu.

Olay, MuşVarto yolunun 32. kilometresindeki Alparslan2 Barajında meydana geldi. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iş makinesiyle (ekskavatör) birlikte baraj gövdesinde çalıştığı sırada suya düşen evli ve 7 çocuk babası Ömer Demir (45) suda kayboldu. Düşme anını fark eden işçiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ve AFAD ekipleri ise arama çalışması için hazırda bekletiliyor. Öte yandan baraj inşaatında çalışmalara ara verildi.

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