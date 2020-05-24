Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

İHA

Muş'ta yapımı devam eden Alparslan2 Barajı'nda iş makinesi ile suya düşen bir işçi kayboldu.

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Muş’ta yapımı devam eden Alparslan2 Barajı’nda iş makinesi ile suya düşen bir işçi kayboldu.
Olay, MuşVarto yolunun 32. kilometresindeki Alparslan2 Barajında meydana geldi. Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iş makinesiyle (ekskavatör) birlikte baraj gövdesinde çalıştığı sırada suya düşen evli ve 7 çocuk babası Ömer Demir (45) suda kayboldu. Düşme anını fark eden işçiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ve AFAD ekipleri ise arama çalışması için hazırda bekletiliyor. Öte yandan baraj inşaatında çalışmalara ara verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu
YEREL HABERLER Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü ...
Muş'ta yasağın ilk gününde polisten sıkı denetim
YEREL HABERLER Muş'ta yasağın ilk gününde polisten sıkı denetim
Muş’ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla polis denetime başladı
YEREL HABERLER Muş’ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla polis denetime ...
Kışın 10 metre karın yağdığı bölgede stabilize yol çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Kışın 10 metre karın yağdığı bölgede stabilize yol ...
Varto’da manav tezgahları boşaldı
YEREL HABERLER Varto’da manav tezgahları boşaldı
Mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk
YEREL HABERLER Mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk
Varto Belediyesine tulum ve maske desteği
YEREL HABERLER Varto Belediyesine tulum ve maske desteği
Muş'ta ilk defa uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi tedbirler artırıldı
YEREL HABERLER Muş'ta ilk defa uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ...
Baraj gölü sularına gömülen leylek yuvasındaki 4 yavru telef oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Baraj gölü sularına gömülen leylek yuvasındaki 4 ...
Başkan Asya’dan Ramazan Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Asya’dan Ramazan Bayramı mesajı
Muş DKMP’den ‘Ulusal Toy Eylem Planı’ çalışması
YEREL HABERLER Muş DKMP’den ‘Ulusal Toy Eylem Planı’ çalışması
Baraj gölü sularına gömülen leylek yuvasındaki 4 yavru telef oldu
YEREL HABERLER Baraj gölü sularına gömülen leylek yuvasındaki 4 ...
Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı öncesi toplandı
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı öncesi ...
Su seviyesi yükselince yavru leylekler yuvada telef oldu Anne ve babaları, baraj suyu altında telef olan yavrularının başından ayrılmıyor
YEREL HABERLER Su seviyesi yükselince yavru leylekler yuvada telef ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X