Baraj gölüne yuvarlanan iş makinesinin operatörü kayboldu

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta Alparslan-2 Barajı'nın yapımında çalışan iş makinesi, baraj gölüne yuvarlandı. Kaybolan iş makinesinin operatör Ömer Demir (45) için arama çalışması başlatıldı. <br>MuşVarto karayolu üzerindeki Alparslan-2 Barajı'nın yapımında çalışan iş makinesi, bugün saat 09.00 sıralarında baraj gölüne yuvarlandı. 30 metre derinliğindeki suya gömülen iş makinesinin operatörü Ömer Demir, kayboldu. Mesai arkadaşları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tatvan'dan da dalgıç polisler bölgeye gönderildi.<br>Diyarbakır'ın Lice ilçesi nüfusuna kayıtlı Ömer Demir için arama çalışması başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL<br>2020-05-24 11:41:28<br>

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