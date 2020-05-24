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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahşabı yakma sanatı ile nesli tükenmekte olan kuşların resmini çiziyor

İHA

Ahşabı yakma sanatı ile nesli tükenmekte olan kuşların resmini çiziyor

Muş Doğa Sporları Avcılar Kulübü Başkanı Emre Ak, ahşabı yakma sanatı ile nesli tükenmekte olan kuşların resmini çizerek korunmaları yönünde dikkat çekmek istiyor.
Muş Doğa Sporları Avcılar Kulübü Başkanı Emre Ak, nesilleri tükenmekte olan kuşların resimlerini ahşabı yakma sanatı ile çizip korunmaları yönünde dikkat çekiyor. Muş Doğa Sporları Avcılar Kulübü Başkanı Emre Ak, 2015 yılından beri ilde kayak, dağ bisikleti balıkçılık, avcılık gibi birçok doğa sporu alanında faaliyet yürüttüğünü söyledi. Bereketli ve sulak geniş ovası ve dağlık alanları ile ülkede yabani hayvanların rahatça beslenip üreyebileceği en uygun illerden biri olan Muş'un bu yönü dikkate alınmasının altını çizen Ak, “Özellikle koruma altında bulunan türler ve nesli tehlike altında bulunan türlerden Toy (Otis tarda), Anadolu Dağ Turnası (Grus grus archibaldii), bazı kaz ve ördek türleri gibi birçok yaban hayvanı ilimizde beslenme, barınma ve üremelerini gerçekleştirmektedir. Bu yabani hayvanlar arasında en önemlisi ülkemizde hatta dünya da nesli tehlikede olan Toy kuşudur. Toy kuşu çok ürkek ve hassas bir kustur. Uçabilen en büyük kuşlardan olan Toy, geniş ve düzlük arazileri tercih eder. Barınma ve güvenlik ihtiyacını bu şekilde karşılar. Normal kuşlar gibi direk havalanamayan Toy, önce koşup hızlanmalıdır yani olmazsa olmazı geniş ve açık arazidir” dedi.

“Yetişkin bir toy 15 kilograma kadar çıkabilir”
Yetişkin bir Toy’un 15 kilograma kadar çıkabildiğini ifade eden Ak, “Başta zararlı tarım ilaçları olmak üzere, bilinçsiz insanların zarar vermesi gibi etkenlerden nesli tehlikeye giren Toy kuşumuzun son yıllarda yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları sonucu sayıları gittikçe artmaktadır. Sayılarının hâlâ kritik düzeylerde olduğunu bildiğimiz bu değerli ve nadide hayvanın ilimizde bulunmasını bir şans olarak görüyoruz. Unutmadan söylemek istiyorum Toy’un minyatürü olan mezgeldek(Tetrax tetrax) adında pek kimsenin bilmediği ayrı bir kuşumuz daha vardır. Boyut hariç pek farkları bulunmamaktadır. Mezgeldek yaklaşık 45 kg kadar büyüyebilir. Toy kadar ürkek olmadığı için nesli toydan daha tehlikededir. Yine ilimizde üreme ve barınma amaçlı konaklayan diğer önemli türler arasında Anadolu Dağ Turnası, Boz Kaz, Sakarca Kazı, Angıt gibi kuş türleri de vardır. İlimiz avcıları bu türlere çok hassas davranmaktadır” dedi

“Özellikle Toy ve diğer nadir hayvanları ahşap yakma sanatı ile bu konuya dikkat çekmek istiyoruz”
Bırakın avlamayı üreme döneminde rahatsız bile etmemek için yaşam alanlarına girmemesi gerektiğini ifade eden Ak, “Yine kulübümüz bu konuda farkındalık oluşturmak adına ahşap üzerinde yakma yaparak çizimlere başladık. Özellikle Toy ve diğer nadir hayvanları ahşap yakma sanatı ile bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. İlimizle özdeşleşen kuşumuzu herkes tanısın ve korusun istiyoruz. Ayrıca bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş İl Şube Müdürlüğü ile ortak hareket ederek ilimizde daha rahat üreme ve yaşama imkanı sağlamaya çalışıyoruz. İlimizde çok yararlı işlere imza atan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir bey ve teknik personellerden mühendis Ferzende Saygın ile Mestan Hisarkaya bey ve mesai arkadaşlarına bu konuda ki hassasiyetleri ve başarılı çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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