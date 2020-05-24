Çiftliğindeki atlara 'bayram şekeri' yedirdi

<br>Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta yaşayan Haluk Dizdaroğlu, koronavirüs salgını ve kısıtlamalar nedeniyle yakınlarına bayram ikramı yapamayınca, çiftliğindeki hayvanları şekerle besledi.<br>Yeşilce Mahallesinde çiftlik sahibi olan Haluk Dizdaroğlu, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından bayram ziyareti olmayacağından hayvanlarına ikramda bulundu. Tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için izin belgesi ile çiftliğine giden Dizdaroğlu, atlarına şeker, elma, kedi ve köpeklere ise et yedirdi. Dizdaroğlu, "İlk kez misafirsiz bir bayram geçiriyoruz. Her bayram ikramlarımız olurdu. Bu bayram koronavirüs nedeniyle çok tatsız geçiyor. Ben de hayvanlarıma ikramlar vermek için çiftliğe geldim. Bir daha böyle virüslü bir bayram nasip olmasın. Bayram süresince onlara getirdiğim et ve şekerleri yedireceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN<br>2020-05-24 15:05:13<br>

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