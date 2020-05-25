Filyasyon ekibinin çalıştığı köylerde ihtiyaçları Vefa Grubu karşılıyor

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, koronavirüs vakasının görüldüğü 2 köy ve bir beldedeki karantina süreci devam ediyor. Sağlık ekipleri Ramazan Bayramı´nda da karantina altındaki köylerde filyasyon çalışmalarını sürdürürken, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de ihtiyaçları karşılıyor.<br>Yeni tip koronavirüs vakasının görülmesi ve köy içi temasın çok yoğun olması nedeniyle Muş´ta karantina altına alınan merkeze bağlı Yazla ve Bulanık ilçesine bağlı Günbatmaz köyü ile Elmakaya beldesinde sağlık ekipleri filyasyon çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. Jandarma ekipleri karantina altındaki yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, sadece sağlık personelinin girişine izin veriyor. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.<br>Yazla köyünde filyasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten hemşire Ayşe Yalçın, "Karantina altındaki köye filyasyon çalışması için geldik. Buradaki hastaların ateş ölçümlerini yapıyoruz. Şikayetleri var mı, yok mu onu kontrol ediyoruz. Öncelikle bu virüsten dolayı yaklaşık iki aydır devamlı 7/24 esasına göre çalışmaktayız. Elimizden geleni yapmaktayız. Halkımızın sağlığı bizler için önemlidir. Türkiye´deki bu salgından dolayı biz sağlıkçılar da yoğun olarak çalışmaktayız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-05-25 10:47:38<br>

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