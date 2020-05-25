Fırtınanın devirdiği ağaç, caddeyi kapattı

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<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ'ta fırtına etkili olurken, devrilen ağaç, caddenin bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu. İtfaiye ekibi, ağacı motorlu testereyle keserek, kaldırdı.<br>Kentte dün geceden beri yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Cumhuriyet Caddesi´ndeki ağaç devrildi. Caddeyi kapatan ağacın kaldırılması için çevredekiler, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ağacı motorlu testereyle keserek, caddeden kaldırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-05-25 11:18:48<br>

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