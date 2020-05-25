Fırtınanın devirdiği ağaç, caddeyi kapattı

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ'ta fırtına etkili olurken, devrilen ağaç, caddenin bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu. İtfaiye ekibi, ağacı motorlu testereyle keserek, kaldırdı.<br>Kentte dün geceden beri yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Cumhuriyet Caddesi´ndeki ağaç devrildi. Caddeyi kapatan ağacın kaldırılması için çevredekiler, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, ağacı motorlu testereyle keserek, caddeden kaldırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-05-25 11:18:48<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.