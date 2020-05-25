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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baraj gölünde kaybolan kepçe operatörünü dalgıç polisler arıyor

DHA

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta dün Alparslan-2 Barajı inşaatı çalışmasında, operatör Ömer Demir (45) kullandığı iş makinesiyle birlikte baraj gölüne uçtu. 30 metre derinliğindeki baraj suyu içerisinde kaybolan Demir'i arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Bitlis'ten gelen 2 dalgıç polis, operatörü bulmak için baraj gölüne daldı. Olay, dün saat 08.45 sıralarında MuşVarto karayolu yolu üzerindeki inşaati devam eden Alparslan-2 Barajı'nda meydana geldi. Operatör Ömer Demir, taş düzeltme set çalışması yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek iş makinesi ile birlikte baraj gölüne...

Baraj gölünde kaybolan kepçe operatörünü dalgıç polisler arıyor

<br>Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta dün Alparslan-2 Barajı inşaatı çalışmasında, operatör Ömer Demir (45) kullandığı iş makinesiyle birlikte baraj gölüne uçtu. 30 metre derinliğindeki baraj suyu içerisinde kaybolan Demir'i arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Bitlis'ten gelen 2 dalgıç polis, operatörü bulmak için baraj gölüne daldı.<br>Olay, dün saat 08.45 sıralarında MuşVarto karayolu yolu üzerindeki inşaati devam eden Alparslan-2 Barajı'nda meydana geldi. Operatör Ömer Demir, taş düzeltme set çalışması yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek iş makinesi ile birlikte baraj gölüne düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemlerini alırken, Bitlis Tatvan'dan dalgıç polislere haber verildi. 30 metre derinliğindeki baraj gölü suyuna düşen Diyarbakır Lice nüfusuna kayıtlı 7 çocuk babası Ömer Demir'i arama çalışmaları akşam saatlerinde sonlandırıldı<br>Dün kepçenin düştüğü yerde bugün arama çalışmalarını yeniden başlatan kurtarma ekipleri, çalışmaların operatörü bulana kadar devam edeceğini belirtti. Ömer Demir'in yakınları ise yoğun yağmur altında yapılan çalışmaları gözyaşları ile izledi. Van´dan da takviye olarak balık adamların bölgeye geleceği belirtildi. Baraj sularında kaybolan Ömer Demir´in oğlu Özgür Demir, babasının bir an önce bulunmasını isteyerek, ailecek acı dolu bir bayram geçirdiklerini söyledi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-05-25 16:43:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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