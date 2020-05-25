Baraj göletine iş makinesiyle düşen operatörün arama çalışmalarına yeniden ara verildi

Muş’ta yapımına devam edilen Alparslan2 Barajı’nın inşaat çalışması sırasında iş makinesi ile gölete düşen operatör Ömer Demir’in arama kurtarma çalışmalarına akşam olması nedeniyle ara verildi.

Alparslan2 Barajı'nın gövde inşaatı çalışması sırasında gölete düşen operatör Ömer Demir (45), arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde de bulunamadı.

Polis dalgıçlar ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmasında, iş makinesi yaklaşık 30 metre derinlikte tespit edildi.

Bitlis’ten gelen 4 dalgıç tarafından yeri belirlenen iş makinesindeki arama kurtarma faaliyeti, Van’dan takviye gönderilen 6 dalgıçla birlikte kaldığı yerden yarın devam ettirilecek.

Muş AFAD Müdürü Veysi As, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Alparslan2 Barajı’na iş makinesi ile düşen ve kaybolan vatandaşın arama çalışmasını akşama kadar yaptıklarını söyledi.

“Dalgıçlarımız iş makinesine ulaştı”

Bitlis’ten gelen dalgıç ekibi tarafından yapılan aramada operatörün bulunamadığını kaydeden As, “Dün olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalar akşam saatlerine kadar devam etmişti. Bugün yine aynı şekilde yoğun yağış altında çalışmalara başlandı. Ayrıca çalışmaların devam edeceğini bildiğimiz için Van dalgıç ekibinden de yardım istedik. Van dalgıç ekibimizde geldi. Burada yaptığımız toplantı sonucunda akşam olması sebebiyle yarın sabah 09.00’dan itibaren 5 ekip halinde 6 Van, 4 Bitlis dalgıcı olmak üzere yeniden arama çalışmaları yapılacak. Bugün Bitlis ekibimiz iş makinesine ulaştı. Kepçenin kabin kısmına ip yardımıyla şamandıra bağlayarak yerini tespit etti. Yarın işimiz biraz daha kolay olacak” dedi.

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