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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baraj göletine düşen operatörün cesedi bulundu

İHA

Muş'ta Alparslan2 Barajı gövdesinde inşaat çalışması yaptığı sırada iş makinesiyle suya düşen operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj göletine düşen operatörün cesedi bulundu

Muş’ta Alparslan2 Barajı gövdesinde inşaat çalışması yaptığı sırada iş makinesiyle suya düşen operatörün cansız bedenine ulaşıldı.
Muş’ta 3 gün önce baraj göletine düşen operatör Ömer Demir (45), kaybolmuştu. Operatör Demir’i arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde sonuç verdi. Muş AFAD ve Bitlis ile Van’dan gelen 10 polis dalgıç tarafından yeri tespit edilen Ömer Demir, zorlu arama kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.
Baraj alanındaki Ömer Demir’in ailesi ise cesedin çıkarılmasıyla yasa boğuldu.
Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Diyarbakır'a gönderilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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