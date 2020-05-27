Muş'ta yeni altyapı hatları sayesinde şiddetli yağışlar hasar oluşturmadı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: “Normal bir yağışta bile evi sular altında kalan vatandaşımız bugün bize dua ediyorsa, tüm risklerine rağmen iyi ki altyapı işine girmişiz”

Geçmiş yıllarda ihtiyaca cevap vermeyen altyapı şebekelerinden dolayı yüzlerce şikayetin yapıldığı ve birçok vatandaşın mağdur olduğu kentte, 3 yıl önce Muş Belediyesi tarafından başlatılan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları sayesinde bu sorun tarihe karıştı.

Muş Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadan iyi sonuçlar alınmaya başlandı. Son günlerde kentte etkili olan şiddetli yağmurda belediyeye yok denecek düzeyde şikâyetin yapılması, yeni altyapı hatlarının farkını ortaya koydu. Daha önce kısa süreli bir yağmur yağışında bile özellikle birinci katlardaki evlerin büyük bir kısmı su baskınına maruz kalırken, yeni hatlar sayesinde bu sorun aşılmış oldu. Kanalizasyon hatlarının döşendiği bölgelerdeki meskenlerin bağlantılarının hemen yapılması, bu sonucun alınmasında etkili oldu.

Altyapı projesi kapsamında 2017 yılında ilk kazmayı vurduklarını söyleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, “Tüm risklere rağmen 3 yıl önce bu şehrin altyapısını yenilemek üzere kolları sıvadık. Bu süreçte vatandaşlarımızın yaşam konforuna dokunduğumuz için birçok eleştirilere maruz kaldık. Ancak geldiğimiz nokta itibari ile güzel sonuçlar almaya başladık. Normal bir yağışta bile evi sular altında kalan vatandaşımız bugün bize dua ediyorsa, tüm risklerine rağmen iyi ki altyapı işine girmişiz diyebiliyoruz. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yüzde 80’in üzerinde tamamlamış bulunmaktayız. Bu süreçte kanalizasyon hatlarının döşendiği yerlerdeki bireysel bağlantıları yaptık. Ancak yeni içme suyu hatlarında ise tüm döşemelerin tamamlanması gerekiyor. Bu yıl altyapı projesinin geri kalan kısmını bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah projenin tamamlanması ile yeni şebekelerin devreye alınması sonucunda altyapı konusunda herhangi bir sorunun kalmamasını bekliyoruz. Bir kez daha bu çalışmalarımız boyunca bizlere tahammül eden hemşehrilerimize teşekkür ederim. Tüm çabamız ilimizin daha iyi bir konuma gelmesi ve daha yaşanılabilir bir hale gelmesi içindir” dedi.

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