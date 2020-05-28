Muş Belediyesinden kentin geleceğini kurtaracak projeler Çar Çayı’nın çevresi ıslah ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesinden kentin geleceğini kurtaracak projeler Çar Çayı’nın çevresi ıslah ediliyor

İHA

Muş Belediyesi tarafından son yıllarda hayata geçirilen projeler sayesinde şehrin çehresi değişiyor. Çar Çayı çevresinde ıslah ve iyileştirme çalışmaları başlatan Muş Belediyesi, kentin gelişimi için tüm imkanlarıyla hizmet üretiyor.

Muş Belediyesinden kentin geleceğini kurtaracak projeler Çar Çayı’nın çevresi ıslah ediliyor

Muş Belediyesi tarafından son yıllarda hayata geçirilen projeler sayesinde şehrin çehresi değişiyor. Çar Çayı çevresinde ıslah ve iyileştirme çalışmaları başlatan Muş Belediyesi, kentin gelişimi için tüm imkanlarıyla hizmet üretiyor.
Çar Çayı çevresi Muş Belediyesi ekipleri tarafından ıslah edilmeye başlandı. Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında Dere Mahallesi Muhtarı Hayrettin Şen de Başkan Asya’ya eşlik etti. Devlet Su İşleri Müdürlüğü tarafından çay yatağında ıslah çalışmalarının devam ettiği bölgede Muş Belediyesi ekipleri de ilk olarak çayın kenarındaki atık suları altyapı projesine dahil ederek düzenli bir hale getiriyor.
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bir yandan korona virüsle mücadele kapsamında sorumluluk alanımız içerisinde gerekli tedbirleri alırken diğer yandan mevcut projelerimizi uygulamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde küçük sanayi sitesi mevkiinden Çar Çayı kenarından başlattığımız yeni yol açma ve iyileştirme çalışmamızı şehir merkezine doğru devam ettiriyoruz. Söz konusu bölgeyi daha yaşanılabilir hale getirmek üzere çaba sarf ediyoruz. Ekiplerimiz ilk olarak Çar Çayı çevresindeki atık suları yeni altyapı hatlarına bağlamak üzere çalışmalarını yapıyor. Daha sonra bu bölgenin ıslah edilip şehre kazandırılması için kapsamlı bir çalışma başlatacağız. Muş’un iki dere arasında sıkışmasına izin vermeyeceğimizi söylemiştik. Şükürler olsun ki bugün söylediğimiz sözleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş’taki yaylalar besicileri ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Muş’taki yaylalar besicileri ağırlamaya başladı
Muş’ta kısıtlamaya uymayan 116 kişiye 365 bin lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Muş’ta kısıtlamaya uymayan 116 kişiye 365 bin lira ...
Kaymakam İlidi, yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi, yol yapım çalışmalarını inceledi
Çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı
YEREL HABERLER Çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı
Muş'ta yeni altyapı hatları sayesinde şiddetli yağışlar hasar oluşturmadı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya: “Normal bir yağışta bile evi sular altında kalan vatandaşımız bugün bize dua ediyorsa, tüm risklerine rağmen iyi ki altyapı işine girmişiz”
YEREL HABERLER Muş'ta yeni altyapı hatları sayesinde şiddetli ...
Muş polisi şehit ailelerini bayramda yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Muş polisi şehit ailelerini bayramda yalnız bırakmadı
Kepçe ile baraj gölüne düşen operatörün cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kepçe ile baraj gölüne düşen operatörün cansız bedeni ...
Baraj göletine düşen operatörün cesedi bulundu
YEREL HABERLER Baraj göletine düşen operatörün cesedi bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X