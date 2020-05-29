Sultan Alpaslan diyarında cuma namazı kılındı

– Sultan Alpaslan diyarı Muş’un Malazgirt ilçesinde uzun bir aradan sonra cuma namazı eda edildi.

Korona virüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmaya ara verilmişti. İçişleri Bakanlığının 'Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi' hakkında 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle şehitler diyarı Sultan Alparslan yurdu Muş’un Malazgirt ilçesinde de cuma namazı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kılındı. 78 gün sonra cuma namazına gelen vatandaşlara İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ekipleri tarafından ateş kontrolü yapılarak maske dağıtıldı.

Malazgirt Zaferi’nin kutlandığı alanlardan olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında cuma hutbesini Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş okudu.

Pandemi sonrası Malazgirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki ilk cuma namazına Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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