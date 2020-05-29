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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık’ta cuma namazı stadyumda kılındı

İHA

Bulanık’ta cuma namazı stadyumda kılındı

Muş’un Bulanık ilçesinde normalleşme süreci çerçevesinde ilk cuma namazı stadyumda kılındı
İlçe stadyumunda cuma namazı kılmaya gelen vatandaşlara Bulanık Belediyesi tarafından maske dağıtıldı. Ellerini dezenfekte eden cemaat, girişte verilen maskeleri takarak namazlarını kıldı. Cemaatle kılınan namaza İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, İlçe Müftüsü Murat Karanci ve vatandaşlar katıldı.
DiyanetSen Şube Başkanı Harun Bayraktar, iki aydan sonra ilk cuma namazını eda ettiklerini belirterek, “Allah kabul eylesin. Çok güzeldi. Allahu Teala memleketimize ve milletimize bu tür hastalıkları yaşatmasın inşallah" dedi.

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