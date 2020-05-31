Muş'ta anaokulları ve kreşler dezenfekte ediliyor

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ´ta yarın yeniden kapılarını açacak olan özel anaokulları, kreşler ile gündüz bakımevleri dezenfekte ediliyor. <br>Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinde kapanan özel anaokulları, özel kreşler ve gündüz bakımevleri normalleşme sürecine geçilmesiyle 1 Haziran tarihi itibariyle kapılarını yeniden açıyor. Bu kapsamda Muş'ta bulunan özel anaokulları ve özel kreşler ile gündüz bakımevlerinde, açılışa saatler kala hazırlıklar devam ediyor. <br>Kentteki özel kreş ve gündüz bakımevinde özellikle temas alanları ilaçlanırken, oyuncaklar ve masa ile sandalyeler ise tek tek sirkeli ve deterjanlı suyla yıkandı. Öte yandan minder, dolap, uyku odası, tuvaletler ve benzeri araç ile gereçler de temizlendi. Temizlik çalışmalarının ardından ise son olarak, bütün alanlar dezenfekte edildi. Temizlik ve dezenfekte çalışmalarına katılan öğretmenler, çocukları büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.<br>TEMİZLİK VE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLECEK<br>Bütün gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve çocukları büyük bir özlem, hasret ile beklediklerini belirten özel kreş ve bakımevi müdiresi Özlem Kazancı, "Koronavirüs nedeniyle okullarımız 16 Mart tarihinde tatil olmuştu. Şimdi 1 Haziran itibariyle tekrar eğitim-öğretime başlıyoruz. Onun için çocuklarımızın temas edebileceği her noktayı, titizlikle dezenfekte ettik. Dezenfekte çalışmalarımız da devam ediyor ve bundan sonra da devam edecektir. Çocuklarımız geldikten sonra da aynen günlük olarak devam edecek" dedi.<br>Eğitmen Rabia Çetinkaya ise, çocukları özlemle beklediklerini belirterek, "Koronavirüsten dolayı bütün yerler gibi iki buçuk aydır kreşimiz kapalıydı. Bizler de kreşimizi açmaya başlayacağız inşallah 1 Haziran´da. Gerekli dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Bütün temizliklerimizi yaptık. Daha temiz bir yerde, eğitim-öğretimimize başlayacağız. Çocuklarımızı özlemle bekliyoruz" diye konuştu. <br>DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-05-31 10:16:51<br>

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