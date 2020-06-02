Göçerlerin yayla yolculuğu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçerlerin yayla yolculuğu başladı

DHA

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan göçerler, Muş'un Şenyayla bölgesine gelmeye başladı. Binlerce büyük ve küçükbaş hayvanın yolculuğu, eşsiz görüntüler oluşturdu. Yayla sezonunun başlaması ile birlikte Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa bölgelerinden yola çıkan göçerler, uzun süren yolculuğun ardından Şenyayla bölgesine ulaştı. Sürü sahipleri, buralara çadır kurarak yaklaşık 5 ay konaklıyor.  Hayvanlarıyla kilometrelerce yol katettikten sonra bölgeye geldiğini söyleyen Abdulsamet Korkut, "Diyarbakır´dan 5 gün önce...

Göçerlerin yayla yolculuğu başladı

<br>Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan göçerler, Muş'un Şenyayla bölgesine gelmeye başladı. Binlerce büyük ve küçükbaş hayvanın yolculuğu, eşsiz görüntüler oluşturdu.<br>Yayla sezonunun başlaması ile birlikte Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa bölgelerinden yola çıkan göçerler, uzun süren yolculuğun ardından Şenyayla bölgesine ulaştı. Sürü sahipleri, buralara çadır kurarak yaklaşık 5 ay konaklıyor.  Hayvanlarıyla kilometrelerce yol katettikten sonra bölgeye geldiğini söyleyen Abdulsamet Korkut, "Diyarbakır´dan 5 gün önce hayvanlarımızla yola çıktık. Zorlu yolculuğun ardından buraya geldik. 5 ay yaylada kalacağız. Hayvanlardan alınan sütlerin bir kısmını peynir, yoğurt yaparken, bir kısmını da mandıracılara satacağız" dedi.<br>`ÇOK VERİMLİ DOĞAYA SAHİP´<br>Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım ise yayla sezonunun başladığını belirtti. Salkım, "Şenyayla'ya sürü halinde10 binlerce hayvan, yaya olarak geliyor. Hayvan sürüsünün bir kısmı 5, bir kısmı 10-15 gün içinde yaylaya gelebilecek. Muş bölgesi hayvan yetiştiricileri için çok müsait. Yayla olarak çok verimli doğaya sahip. Ot, flora çeşitlerinin zengin olması hayvanların et ve süt verimini artırmasına neden oluyor. Dolayısıyla hayvan sahiplerinin de maddi gelirleri yükseliyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN<br>2020-06-02 10:55:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Göçerler Muş'un serin yaylalarında konaklamaya başladı Muş Koyun ve Keçiler Birliği Başkanı Nimet Salkım: "Terör denilen illetin yok olmasından dolayı devletimizin de desteğiyle hayvan sayısı bir milyon 350 bine yükseldi”
YEREL HABERLER Göçerler Muş'un serin yaylalarında konaklamaya ...
Muş´ta 112 ekipleri zamana karşı yarışıyor
YEREL HABERLER Muş´ta 112 ekipleri zamana karşı yarışıyor
Varto’da dilenciler yeniden işbaşında
YEREL HABERLER Varto’da dilenciler yeniden işbaşında
Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerine 27 yıl sonra kavuştular Terörden arındırılan köylerine 27 yıl sonra yeniden kavuştular Terörün bitirildiği köyler hayvancılıkla canlanıyor
YEREL HABERLER Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerine 27 yıl ...
Muş’ta kafe, restoran, lokanta ve diğer işletmeler açılışa hazır
YEREL HABERLER Muş’ta kafe, restoran, lokanta ve diğer işletmeler ...
Muş'ta anaokulları ve kreşler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Muş'ta anaokulları ve kreşler dezenfekte ediliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X