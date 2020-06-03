Otomobilin motor bölümüne giren zehirli engerek korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin motor bölümüne giren zehirli engerek korkuttu

DHA

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, park halindeki otomobilin motor bölümüne giren zehirli engerek yılanı, itfaiye tarafından çıkarıldı. Vatandaşların endişeyle izlediği çalışma sonrası çıkarılan yılanın, tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi. Muş Öğretmenevi önünde park halindeki araca yılan girdiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen yılanı çıkarmaya çalıştı. Görevliler, motor kısmına giren yılanın engerek türü ve zehirli olduğunu belirledi. Vatandaşların endişeyle izlediği...

Otomobilin motor bölümüne giren zehirli engerek korkuttu

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, park halindeki otomobilin motor bölümüne giren zehirli engerek yılanı, itfaiye tarafından çıkarıldı. Vatandaşların endişeyle izlediği çalışma sonrası çıkarılan yılanın, tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.<br>Muş Öğretmenevi önünde park halindeki araca yılan girdiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik tedbiri aldıktan sonra motor kısmına gizlenen yılanı çıkarmaya çalıştı. Görevliler, motor kısmına giren yılanın engerek türü ve zehirli olduğunu belirledi. Vatandaşların endişeyle izlediği çalışmada, itfaiye ekipleri 90 santim uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak bir torbaya koydu. Yılanın, tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.<br>'ÇOK KORKTUM'<br>Yılanı fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildiren İnayet Aytemiş, ''Geldiğimde ilk önce yılanı fark etmedim. Sonra böyle eğilerek, bir şeyin kıvrıldığını görünce yılan olduğunu gördüm. Çok büyük bir yılan olduğunu görünce korktuğum için geri çekildim, müdahale edemedim. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Çok şükür araç sürücüsüne de bir şey olmadan, böylece atlatılmış oldu. Allah´a şükürler olsun'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-06-03 10:07:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı Muş’ta görüldü
YEREL HABERLER Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı ...
MŞÜ’de gelecek vaat eden İHA teknolojisi programı açıldı
YEREL HABERLER MŞÜ’de gelecek vaat eden İHA teknolojisi programı ...
Muş Doğa Sporları Avcılar Kulübü Başkanı Emre Ak; “Yuva yapan kuşların yuvalarını bozmayın”
YEREL HABERLER Muş Doğa Sporları Avcılar Kulübü Başkanı Emre Ak; ...
Göçerlerin yayla yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Göçerlerin yayla yolculuğu başladı
Göçerler Muş'un serin yaylalarında konaklamaya başladı Muş Koyun ve Keçiler Birliği Başkanı Nimet Salkım: "Terör denilen illetin yok olmasından dolayı devletimizin de desteğiyle hayvan sayısı bir milyon 350 bine yükseldi”
YEREL HABERLER Göçerler Muş'un serin yaylalarında konaklamaya ...
Muş´ta 112 ekipleri zamana karşı yarışıyor
YEREL HABERLER Muş´ta 112 ekipleri zamana karşı yarışıyor
Varto’da dilenciler yeniden işbaşında
YEREL HABERLER Varto’da dilenciler yeniden işbaşında
Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerine 27 yıl sonra kavuştular Terörden arındırılan köylerine 27 yıl sonra yeniden kavuştular Terörün bitirildiği köyler hayvancılıkla canlanıyor
YEREL HABERLER Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerine 27 yıl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X