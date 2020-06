Işkın otu toplarken 7'şer metrelik 2 engerekle karşılaştı

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'un Zovaser Dağı'na ışkın otu toplamaya giden İshak Adlı, kayalıklar arasında, Türkiye'de görülen en zehirli tür olan, her biri 7 metre uzunluğunda 2 engerek yılanını görüp, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. <br>Çöğürlü köyünde yaşayan İshak Adlı, bir yakını ile birlikte yayla muzu olarak da isimlendirilen ışkın otu toplamak için Zovaser Dağı'na gitti. Bölgedeki kayalıklar arasında, her biri yaklaşık 7 metre uzunluğunda 2 yılan gördü. Hemen cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü'ne gönderdi.<br>Müdürlükte görevli teknik personeller Ferzende Saygın ve Mestan Hisarkaya yaptıkları incelemeyle yılanların, Türkiye'de görülen en zehirli tür olan koca engerek yılanı olduğunu belirledi.<br>Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir yaptığı yazılı açıklamada, "Doğada bulunan her canlının yaşamaya hakkı olduğu gibi yılanlarda ekosistemin yegâne parçası arasında görülmektedir. Burada tespit ettiğimiz yılanlar oldukça iri, ancak yerleşim yerlerinden ve insanlardan oldukça uzakta. Yani panik yapmaya gerek yok. Muş'un el değmemiş eşsiz doğası her türlü canlıya ev sahipliği yapmakta. Bu güzel doğamızı ve biyolojik çeşitliliği korumak vatandaşlık görevimiz. Biz yine de vatandaşlarımızı uyarmak isteriz, bazı yılanlar zehirli olabilmekte. Bu sebeple yılanlara yaklaşmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.<br>Yılanları görüntüleyen İshak Adlı da "Her ikisi de çok büyüktü. Biraz görüntü aldıktan sonra köye döndük. Çünkü bunu kime anlatsak inanmazdı. Artık dağlara çıkarken çok dikkatli olacağız" dediDHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-06-03 16:24:35<br>

