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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretim görevlisinin hobi çalışması gelir kaynağı oldu

DHA

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğretim görevlisi Yılmaz Kılavuz'un köyünde hobi olarak başladığı hayvancılık ve tarımsal çalışmalar, ailesinin gelir kaynağı oldu. Merkeze bağlı Tekyol köyünde oturan Yılmaz Kılavuz, akademik çalışmalarının yanı sıra hayvancılık ve tarımsal alanda hobi olarak çalışma başlattı. Eğitim-öğretim hayatından geriye kalan boş vakitlerini hayvancılık ve tarımsal alanda değerlendiren Kılavuz, ailesine gelir sağlamaya başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü´nden de destek alan Kılavuz, köyünde ahır yaparak beslediği ineklerden süt alıp, ekimini...

Öğretim görevlisinin hobi çalışması gelir kaynağı oldu

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğretim görevlisi Yılmaz Kılavuz'un köyünde hobi olarak başladığı hayvancılık ve tarımsal çalışmalar, ailesinin gelir kaynağı oldu.<br>Merkeze bağlı Tekyol köyünde oturan Yılmaz Kılavuz, akademik çalışmalarının yanı sıra hayvancılık ve tarımsal alanda hobi olarak çalışma başlattı. Eğitim-öğretim hayatından geriye kalan boş vakitlerini hayvancılık ve tarımsal alanda değerlendiren Kılavuz, ailesine gelir sağlamaya başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü´nden de destek alan Kılavuz, köyünde ahır yaparak beslediği ineklerden süt alıp, ekimini yaptığı çilek tarlasından ise hasat yapıyor. Çalışmalarıyla tamamen organik ürünler elde eden Kılavuz, örnek çalışmasıyla ailesine destek oluyor.<br>'ÇİLEK ÜRETİMİNE BAŞLADIM'<br>Üç yıldır köydeki evinin bahçesinde çilek yetiştirdiğini belirten Yılmaz Kılavuz, "Yaz aylarında baya vakitlerimiz oluyordu. Geliyorduk, bahçede oturuyorduk. Fakat boş oturmak bana göre değildi. 'Ne yapabilirim?' diye düşünürken, tarıma başvuruda bulundum. Projemi geliştirdim. Bu anlamda en karlı hasatlardan biri olan çileği düşündüm. 800 metrekare alana çilek ekimi yaptım. Tarıma bu şekilde başvurumu yaptığım zaman sağ olsunlar geri çevirmediler. Her anlamda bizlere bütün desteklerini sağladılar. Üç yıldır biz bu çilek işine başladık ve üç yılda birim alanında Muş´ta yetiştirilen bütün ürünlerden daha çok karlı bir ürün hem tadı da çok daha güzel, hem kalitesi de çok güzel" diye konuştu.<br>'AİLEM İÇİN BÜYÜK BİR GELİR OLDU'<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kal çağrılarına ailece uyum sağladıklarını ve bu süreçteki boş vakti de fırsata çevirdiklerini aktaran Kılavuz, "Hem dünyada hem ülkemizde yaygın koronavirüs sürecinde de bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Aile olarak bizler hiç evde sıkılmadık. Hiç evimizde oturmadık. Hani vaktimiz de boş geçmedi. Sürekli ailemle birlikte bahçemizin içinde vaktimi o şekilde değerlendirerek hem stres attım, hem vakit geçirdim, hem de gerçekten ailem için büyük bir gelir oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-06-04 08:51:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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