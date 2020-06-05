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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İHA

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından kurulan arıcılık işletmesi, bölgedeki bal üretimini artırmak amacıyla her geçen gün kovanlarını çoğaltarak çalışmalarını sürdürüyor.

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından kurulan arıcılık işletmesi, bölgedeki bal üretimini artırmak amacıyla her geçen gün kovanlarını çoğaltarak çalışmalarını sürdürüyor.
MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, bölgedeki tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla 2019 yılında 20 kovanla başladığı arıcılık işletmesindeki kovan sayısını yüze yükseltti. Arı kovanlarını yerinde inceleyen MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Muş Alparslan Üniversitesinde geçen yıl bir arılık açtıklarını ve açılan arılığa 20 kovanla başladıklarını söyledi. Kovanlardaki arıların Kafkas melezi arılar olduğunu anlatan Rektör Polat, “Daha sonra bunların arasına 10 kovan daha bu yıl Belfast arıları aldık. Onun dışında yine 100 kadar arımız var. Bu arılar yine Belfast arıları. Burada amacımız öncelikle arılıkta eğitim amaçlı öğrenci kardeşlerimizi eğitmek. O sebeple geçtiğimiz yaz ayı içerisinde Sason yazlık bölgesine götürmüş olduğumuz arıları artık bu yıl buraya geri getirdik. Nasip olursa bu yıl burada eğitimlerini arkadaşlarımız yapacaklar” dedi.

“Biz rehberlik ve önderlik yapmak istiyoruz”
En büyük amaçlarının öğrencileri eğitmek olduğunu ifade eden Rektör Polat, “İkinci önemli özellik ise Muş bölgesinde en verimli ve faydalı arı hangisi olacak? Bunlarla ilgili burada eğitimlerimizi tamamlamak ve en verimli arı cinsini burada tespit ettikten sonra arıcılarımıza önderlik edeceğiz, rehberlik edeceğiz. Dolayısıyla burada yapılan çalışmaların hepsi deneme amaçlı çalışmalar. Bu çalışmalar bir süre sonra Muş’ta endüstriyel anlamda arı yetiştiricilerine inşallah çok faydalı sonuçlar verecek. Üniversitemizin en önemli amaçlarından bir tanesi bu. Araştırma açısından çiftçilerimize yol göstermek. Uygulamalı Bilimler Fakültemiz, Muş’ta tarıma en büyük katkıyı yapacak inşallah. Biz hayvancılıkta pilot devlet üniversitesi seçildik. Çiftçilerimiz açısından bölgemizde yetişen manda, sığır, inek, koyun, keçi ve daha sonra arı gibi, belki ileri ki dönemlerde su ürünlerine de yöneleceğiz. Bu bölgelerde neler yapabiliriz, çiftçilerimize en faydalı ürünler nelerdir, hayvan yetiştiriciliği açısından en faydalı olan cinsler nelerdir? Bu konuda biz rehberlik ve önderlik yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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