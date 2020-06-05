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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Çiftçilik kredisi' altında bankayı 5 milyon TL zarara uğratan çete çökertildi

DHA

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta sahte imza ve belgelerle özel bir bankadan 5 milyon TL´lik 'çiftçilik kredisi' çeken organize suç örgütü çetesi çökertildi. Aralarında banka müdürleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de olduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. 48 şüpheli ifadesi sonrası serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Muş İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde sahte belgeler düzenleyerek özel bir bankadan 'Çiftçilik Kredisi adı altında usulsüz kredi çektiği tespit edilen suç örgütüne...

'Çiftçilik kredisi' altında bankayı 5 milyon TL zarara uğratan çete çökertildi

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta sahte imza ve belgelerle özel bir bankadan 5 milyon TL´lik 'çiftçilik kredisi' çeken organize suç örgütü çetesi çökertildi. Aralarında banka müdürleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de olduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. 48 şüpheli ifadesi sonrası serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 5 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.<br>Muş İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde sahte belgeler düzenleyerek özel bir bankadan 'Çiftçilik Kredisi adı altında usulsüz kredi çektiği tespit edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. <br>Yürütülen soruşturma kapsamında; çete üyesi 11 kişi ile örgüte üye olmamakla birlikte suça iştirak eden 45 şüpheli takibe alındı. Takibe alınan 56 kişinin aralarında 2 banka müdürü, 8 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü memurunun bulunduğu organize suç örgütünün, sahte imza ve belgeler düzenleyerek, incelenen 6 ay içerisinde bankayı usulsüz en az 5 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi. Suç örgütü üyelerinin hesaplarında ise 19 milyon TL şüpheli hesap hareketleri ortaya çıktı. <br>Ödeme gücü bulunmayan çok sayıda kişiye kredi çektiren, çekilen bu kredileri geri ödemeyerek bankayı zarara uğratan örgüte yönelik başlatılan soruşturma kapsamında operasyon yapıldı. 3 Haziran günü saat 05.00 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonda, 55'i Muş, 1'i Şanlıurfa'da olmak üzere 56 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyona; Jandarma KOM Dairesi Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı ve ilgili Banka Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili birimlerinden de destek alındı. Şüphelilerden 53'ü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 7 sim kart, 1 hafıza kartı, 3 flash bellek, 3 adet senet, 6 adet banka dekontu, 1 adet hesap cüzdanı, 1 adet imza sirküleri, 1 adet ajanda, 11 adet şüphelilere ait imzaların bulunduğu belgeye el konuldu.<br>Jandarma Karakolu'na götürülenlerden 46'sı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye çıkarılanlardan 2'si serbest bırakılırken, aralarında 2 banka müdürü, 2 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Memurunun da bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı. 3 şüpheli yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL<br>2020-06-05 13:38:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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