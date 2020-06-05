Muş’ta 2 köy karantinaya alındı

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Muş’ta 2 köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Hasköy ilçesi Dağdibi ile Bulanık ilçesi Çaygeldi köylerinin korona virüs (Covid19) pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.

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