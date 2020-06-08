Altyapı çalışmalarında sona yaklaşılıyor Yeni yeraltı hatları ile Muş’un altyapı sorunu tarihe karışıyor

Muş’ta 2017 yılında ilk kazmanın vurulduğu altyapı çalışmalarında sona gelindi. Kanalizasyon hatlarının yüzde 88, içme suyu hatlarının yüzde 75’i ve yağmur suyu hatlarının ise yüzde 90’ının yapıldığı altyapı projesinin bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya’nın Muş’a kazandırdığı önemli projelerden biri olan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekeleri yenileme çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Son üç yıldır şehrin dört bir tarafında yürütülen kazı çalışmaları ile önemli bir mesafe kat edildi. Mücavir alan içerisindeki en uç bölge olan Sütlüce Mahallesi’nden şehir merkezine doğru birçok mahallede tamamlanan çalışmalarla özellikle değişim sırasında devreye alınan kanalizasyon hatları projenin farkını ortaya çıkarıyor. Şiddetli yağışlar da bile herhangi bir su baskınının yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. 3 tane yeni su deposunun yapıldığı proje kapsamında yeni içme suyu hatları da şehrin genelinde döşendikten sonra devreye alınacak.

Proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Feyat Asya, “3 yıl önce başlatmış olduğumuz altyapı çalışmalarında sona yaklaştık. Eskiye oranla aradaki farkı gördükçe iyi ki bu işe girmişiz diyebiliyoruz. Bu proje Muş için gerçekten çok elzemdi. Vatandaşlarımızın daha güzel koşullarda yaşama hakkı olduğuna inanarak bu ortamı oluşturmak zorundaydık. Bu süreci çok badireli geçirdiğimizi biliyoruz. İster istemez vatandaşlarımız bu çalışmalardan olumsuz etkilendiler. Ancak bu çalışmalar bittiğinde projenin öneminin daha fazla ortaya çıkacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızın hayır duaları ile yad edeceklerini umuyorum. Bu yıl projenin tamamlanmasını planlıyoruz. İnşallah bundan sonrada üstyapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Rabbim çıkmış olduğumuz bu hizmetkarlık yolunda bizi kendisine ve halkımıza karşı mahcup etmesin” dedi.

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