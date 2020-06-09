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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sulama kanalını imece usulü temizlediler

DHA

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)-MUŞ´a bağlı Özdilek köyünde yaşayanlar, aşırı yağış nedeniyle 5 kilometrelik bölümü çamurla dolan sulama kanalını el birliğiyle temizledi. Merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli, bin 500 nüfuslu Özdilek köyünde yaşayanlar, yağmur sularının taşıdığı çamurla dolan su kanalını temizlemek için harekete geçti. 1990 yılında yapılan ve 5 kilometrelik bölümü çamurla kaplanan su kanalını köylüler, kazma ve küreklerle temizledi. 100 kişinin katıldığı temizlik çalışmasında kanaldan tonlarca çamur çıkarıldı. Özdilek Köyü Muhtarı Yavuz Tanış, "Köylüler olarak...

Sulama kanalını imece usulü temizlediler

<br>Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)-MUŞ´a bağlı Özdilek köyünde yaşayanlar, aşırı yağış nedeniyle 5 kilometrelik bölümü çamurla dolan sulama kanalını el birliğiyle temizledi.<br>Merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli, bin 500 nüfuslu Özdilek köyünde yaşayanlar, yağmur sularının taşıdığı çamurla dolan su kanalını temizlemek için harekete geçti. 1990 yılında yapılan ve 5 kilometrelik bölümü çamurla kaplanan su kanalını köylüler, kazma ve küreklerle temizledi. 100 kişinin katıldığı temizlik çalışmasında kanaldan tonlarca çamur çıkarıldı.<br>Özdilek Köyü Muhtarı Yavuz Tanış, "Köylüler olarak her yıl bu su kanalını açıyoruz. Herkesin az çok bir bahçesi, tarlası olur. Herkes kendine göre gelip, bu kanalı açıyor. Köylülerime teşekkür ediyorum. Anons ettiğimiz zaman herkes severek, koşarak gelip kanalı açıyor. Herkes bu kanalı ücretsiz, anlının akıyla, şerefiyle gelip açıyor. Parasız, sadece kendi ihtiyacı için gelip açıyor" dedi.<br>Muhtar Tanış, İl Özel İdaresi tarafından 2019 yılında başlanan kapalı kanal sistemi inşaatının, <br>rögarlardaki arıza nedeniyle tamamlanamadığını bildirdi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-06-09 09:51:36<br>

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