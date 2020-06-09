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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varto’da kan bağışı kampanyası

İHA

Kızılay Muş Şubesi tarafından Varto ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Varto’da kan bağışı kampanyası

Kızılay Muş Şubesi tarafından Varto ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Belediye İş Hanı önüne getirilen Kızılay tırı, gönüllülerden kan topladı. Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezi Doktoru Ahmet Kotan, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördüklerini ve hedeflerinin 40 ile 50 ünite kan toplamak olduğunu söyledi. Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarında olduğunun altını çizen Kotan, "Kan ihtiyacını karşılamak üzere korona virüs tedbirlerinin normalleşme dönemine geçmesi ile birlikte Muş’un Varto ilçesinde kampanya başlatmış bulunmaktayız. Bu kampanyamızda korona virüsten etkilenen vatandaşlarımız ve özellikle Kızılay Varto Şubesi Başkanımız Hamza Sezgin Yonat ve İlçe Müftüsü Bayram Öztürk ile imamlar yoğun ilgi gösterdiler. Bu tutumlarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Varto ilçesi, kültürel ve sosyal etkinliklerde entelektüel seviyesi diğer ilçelere göre yüksek bir ilçemizdir. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Korona virüs tedbirleri kapsamında ve Ramazan ayıyla birlikte kan stoklarımızda bayağı bir azalma oldu. Kana ihtiyacımız var, onun için biz vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 510 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. Bugünde Vartoluların duyarlı davranması ve kan vermeleri bizleri sevindirdi. Varto ilçemizde 60 ünite kan topladık. Kan almamızla birlikte vatandaşların hastalıklarını taramış oluyoruz. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz. Kan veren tüm Vartolulara teşekkür ederim" dedi.
Kan vermeye gelen Kızılay Varto Şubesi Başkanı Hamza Sezgin Yonat ise "Günümüzde trafik kazaları ile karşılaşıyoruz. Birçok insanın kana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bizlerde buraya kan bağışında bulunmak için geldik. Belki bir hayat kurtarırız. Kana ihtiyacı olan yine bizler olabiliriz. İnsanların duyarlı olmaları için bizde bir adım atalım dedik. İlçe Müftümüz ve imamlarımız kan bağışı kampanyasına yoğun ilgili gösterdiler. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.
İlçe Müftüsü Bayram Öztürk de, kampanyaya imamlarla birlikte destek olmaya geldiklerini ifade ederek, “Kana her zaman ihtiyacın olduğunu hatırlamalıyız. Kızılay Başkanımız Hamza Sezgin Yonat’ın talebi üzerine bizde bu kampanyaya katıldık. Rabbim herkesten razı olsun” ifadelerini kullandı.
Kızılay ekibinin Varto ilçesinde iki gün boyunca kan bağışı almaya devam edeceği öğrenildi.

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