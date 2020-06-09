Muş Belediyesinden çiçek dikimi ve çimlendirme çalışması

Muş Belediyesince çimlendirme ve mevsimlik süs çiçeği dikimine başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, havaların ısınmaya başlamasıyla refüjlerde ve parklarda mevsimlik süs çiçeği dikimi ve çimlendirme çalışmasına başladıklarını söyledi. Bütün yeşil alanlara çiçek ve çim ekileceğini anlatan Asya, “Cadde, park ve yeşil alanlara süs çiçeğinin ekimini yapmayı planlıyoruz. Amacımız Muş'a iyi görünüm vermek. Bu yıl korona virüsün vermiş olduğu sıkıntılardan kaynaklı gecikmiş işlerimizin kazasını adeta yapmak üzere şu anda şehrin dört bir yerinde çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız” dedi.

Bir taraftan altyapı çalışmaları devam ederken, bir yandan da yol genişletme ve açma çalışmalarının Saray, Dere ile Yeni mahallelerde devam ettiğini aktaran Başkanı Asya, “Ekiplerimiz şu anda ana caddelerde peyzaj çalışmalarına da başladı. Burada çim serme ve çiçek gülleri dikme noktasında yoğun çalışıyorlar. Muş’un altyapısı bitmiş, inşallah üst yapısını de bitirmiş olacağız” diye konuştu.

Korona virüsten dolayı kapalı olan tüm parkları 1 Haziran’dan itibaren halkın hizmetine yeniden açtıklarını dile getiren Başkan Asya, “Burada mesafeli ve kontrollü yaşamla birlikte parklarımızdaki eksiklikleri de gözden geçirerek tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

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