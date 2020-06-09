Başkan Asya, DSİ Bölge Müdürü Şahna’yı ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Asya, DSİ Bölge Müdürü Şahna’yı ağırladı

İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Asya, DSİ Bölge Müdürü Şahna’yı ağırladı

Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Feyat Asya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş’a gelen Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna’yı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, geçtiğimiz aylarda Van bölgeye ataması yapılan Şahna’ya yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Belediyenin faaliyetleri hakkında misafirlerini bilgilendiren Başkan Asya, kurumları yakından ilgilendiren konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Devlet Su İşlerinin Karni Deresi’nde gerçekleştirdiği ıslah çalışması sonrası Muş Belediyesinin söz konusu alanda önemli bir rekreasyon alanı oluşturduğunu kaydeden Başkan Asya, aynı çalışmaya benzer bir projeyi de Çar Çayı kenarında yapmayı planladıklarını ifade etti. Karni Deresi ve Çar Çayı’nda kurumlar arası işbirliği ile yapılması gereken çalışmaların olduğu belirten Başkan Asya, bu şekilde Muş’a önemli kazanımların sağlanabileceğini söyledi. Muş Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan konular üzerine Bölge Müdürü Şahna ile istişarelerde bulunan Başkan Asya, söz konusu taleplere ilgisinden dolayı teşekkür etti.
Misafirperverliğinden dolayı Başkan Asya’ya teşekkür eden Bölge Müdürü Şahna da, kurumlar arası uyum ve işbirliğinin önemine değinerek, Muş’ta yapılması gereken çalışmalarla yakından ilgileneceklerini ifade etti. Ziyaret hediye takdimi ile sona erdi.
Bölge Müdürü Şahna’ya ziyarette DSİ 172. Muş Şube Müdürü Servet Fırat da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta müftü ve imamlar kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Muş'ta müftü ve imamlar kan bağışında bulundu
Muş Belediyesinden çiçek dikimi ve çimlendirme çalışması
YEREL HABERLER Muş Belediyesinden çiçek dikimi ve çimlendirme ...
Varto’da kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Varto’da kan bağışı kampanyası
Sulama kanalını imece usulü temizlediler
YEREL HABERLER Sulama kanalını imece usulü temizlediler
Muş’ta köylüler yaylaya çıkmaya başladı
YEREL HABERLER Muş’ta köylüler yaylaya çıkmaya başladı
Altyapı çalışmalarında sona yaklaşılıyor Yeni yeraltı hatları ile Muş’un altyapı sorunu tarihe karışıyor
YEREL HABERLER Altyapı çalışmalarında sona yaklaşılıyor Yeni yeraltı ...
MŞÜ Rektörü Polat: “Korona nedeniyle hüzünlü bir sene geçiriyoruz”
YEREL HABERLER MŞÜ Rektörü Polat: “Korona nedeniyle hüzünlü bir sene ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X