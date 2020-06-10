Berivanların atlı faytonlarla süt sağım yolculuğu

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta süt sağımı yapan ve 'berivan' adı verilen kadınların yayla mesaisi başladı. Berivanlar, küçükbaşların sağımı için günde iki kez atlı faytonlarla yaylaya çıkıyor. <br>Muş'ta havaların ısınmasının ardından köylüler, hayvanlarını daha serin olan yaylalara çıkardı. Merkeze bağlı Düzkışla Beldesi'nde de berivanlar, yüksek rakımlı yaylalarda otlayan koyunların sağımı için günde iki defa atlı faytonlarla yolculuk yapıyor. Sabah evlerindeki işleri halleden berivanlar, saat 11.00'den sonra kendileri için ayrılan atlı faytonlara binerek yaylaya gidiyor. Koyun ve keçilerden sağdıkları sütü yine arabaya yükleyerek evlerine getiren Berivanlar saat 17.00'de yeniden süt sağımı için yaylaya çıkıyor.<br>Hava sıcak olduğu için ulaşımı faytonlarla yaptıklarını söyleyen Leyla Ataman, çocuklarını da süt sağımı için yaylaya götürdüklerini belirtti. Günde iki kez sağım yaptıkları hayvanlardan aldıkları sütleri eve götürdüklerini anlatan Ataman, "Sağımdan elde ettiğimiz süt ile peynirimizi, yoğurdumuzu, kaymağımızı yapıyoruz. Çocuklarımızla beraber çok güzel geçiyor zamanımız. Berivan olmak yorucu, şehir hayatı gibi değil. Şehir hayatında bir evini temizlersin, bir yemek yaparsın. Burada ise sabah 6'da kalkarsın, hava güzel, uykunu alırsın. Gün boyu ayaktasın, hayvanlarla uğraşıyorsun" dedi. <br>DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-06-10 09:11:11<br>

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