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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulanık'ta bazı cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi

İHA

– Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında yoğunluğun olduğu cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Bulanık'ta bazı cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi

– Muş’un Bulanık ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüs tedbirleri kapsamında yoğunluğun olduğu cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Bulanık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati derecede öneme haiz olduğu belirtildi. Devletin tüm kurumları ile bu salgının yayılmasını ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir aldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara alınan kararlara uyma çağrısı yapıldı. Açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan Halk Bankasından başlayarak İlçe Jandarma Komutanlığı binasında son bulan yol boyunca, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasından başlayarak Demirciler Sokakta, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasından başlayarak Aslanpaşa Caddesi'nde, ilçe girişindeki kemerden başlayarak Denizbank'ın bulunduğu yere kadar olan Sultan Alparslan Caddesi'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasından başlayarak 66. Cadde ve Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde, Zafer Mahallesi Muhtarlığının bulunduğu parktan itibaren Bulanık Devlet Hastanesi ve eczanelerin bulunduğu alan dahil olmak üzere 612. Cadde boyunca vatandaşlarımızın maske takmaları zorunlu hale getirilmiştir” denildi.

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