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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş Belediyesiyle sokak hayvanlar emin ellerde

İHA

Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, il sınırları içerisinde yaşayan sokak hayvanlarına 7/24 hizmet verirken, sokak hayvanlarının tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor

Muş Belediyesiyle sokak hayvanlar emin ellerde

Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, il sınırları içerisinde yaşayan sokak hayvanlarına 7/24 hizmet verirken, sokak hayvanlarının tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor
Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Uzun bir süredir hizmette olan modern tesiste hayvanların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. 1 idari binanın, 1 hayvan klinik binasının ve 10 adet sokak hayvanı kulübesinin bulunduğu tesiste sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisi düzenli olarak yapılıyor. Bugüne kadar birçok başarılı operasyona imza atan Muş Belediyesi ekipleri, rutin çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendirerek sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorlar.
Sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Yeryüzündeki tüm canlıların hakkını koruyan bir dinin mensubu olarak bizler de bu minvalde sorumluluklarımızı yerine getirmenin gayretindeyiz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (S.A.V) ‘Merhametli kimselere Rahman da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhametle davranın ki Allah da size merhamet etsin’ hadisi şerifini düstur edinerek cadde ve sokaklarımızdaki dilsiz canlıları korumak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Uzun bir süredir hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevimizde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Veteriner hekimlerimizin ve buradaki görevli arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları sonucunda daha önceki yıllarda yaşanan sorunlar tamamen ortadan kalktı. Cadde ve sokaklardan toplanan hayvanlar, tesise alınarak dezenfekte ediliyor. Veteriner hekimlerimiz nezaretinde sağlık sorunu olan hayvanların ihtiyaçları karşılanıyor. Bunların yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarlar değerlendiriliyor. Ekiplerimiz, bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza attı. Çok zor durumda olan hayvanların ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Şu anda kısırlaştırma ve küpeleme çalışmaları devam ediyor. İnşallah bu merkezimizdeki çalışmaları çok daha iyi seviyelere getireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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