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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta kaçak avcılara para cezası

İHA

Muş'ta polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrol denetimlerinde kafes avcılığı yapan 2 kişiye 8 bin 886 TL cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen 7 kınalı keklik ise doğaya bırakıldı.

Muş'ta kaçak avcılara para cezası

Muş’ta polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrol denetimlerinde kafes avcılığı yapan 2 kişiye 8 bin 886 TL cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen 7 kınalı keklik ise doğaya bırakıldı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Polis Kontrol Noktasında şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagaj içerisinde 7 kınalı keklik tespit edildi. Polis ekipleri, kınalı keklikleri bölgeye çağırdıkları Doğa Koruma Milli Parklar Muş İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Görevliler aynı güne kınalı keklikleri doğaya saldı. Resmi taşıma evrakları bulunmayan 2 kişiye 4915 sayılı kanun kapsamında 4 bin 406 TL idari para cezası ve 4 bin 480 TL tazminat bedeli olmak üzere toplamda 8 bin 886 TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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