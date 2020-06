Said Nursi Anadolu Lisesi proje okulu oldu

– Muş’un Bulanık ilçesindeki Said Nursi Anadolu Lisesi, 20202021 eğitim öğretim yılında ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumu’ oldu.

Açıklamalarda bulunan Said Nursi Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Al, okullarının 20202021 eğitim öğretim yılında proje okulu olmasıyla ilçenin gözde okul olduğunu belirtti. Kontenjanın 280 olduğunu söyleyen Al, “Bu da çevre il ve ilçelerden ilçemize gelecek olan öğrenci potansiyelimizi en üst seviyeye çıkartacaktır. Burada amacımız sınavla öğrenci alan okul sayısını artırmak değil sınavla öğrenci alan liselerin her il ve ilçede rahat bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktır. Said Nursi Anadolu Lisesinde 20192020 eğitim öğretim yılı itibariyle yirmi derslik, bir kütüphane, bir laboratuvar, bir sanat atölyesi, bir spor odası, bir soru çözüm odası bulunmaktaydı. Yine bu eğitim öğretim döneminde 599 öğrenciye 35 seçkin öğretmen kadrosuyla hizmet veren okulumuz; ilçe merkezine uzak köylerden, çevre il ve ilçelerden gelen kız öğrenciler için 100 kişilik kapasiteye sahip bir kız öğrenci yurduna da sahiptir. Alınan kararlar doğrultusunda Said Nursi Anadolu Lisesi 'Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumu' kapsamına alınmıştır. Okulumuz 20202021 eğitim öğretim yılından itibaren bu kapsamda şehir dışından da öğrencilerimizi 9. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak kabul edecektir. Alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını temenni eder, öğrencilerimize başarılar dileriz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.