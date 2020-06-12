Bulanık Belediyesinden mezarlık onarımı

– Muş’un Bulanık Belediyesi, ilçedeki mezarlığın bakım, onarım ve yenileme çalışmasını yaparak daha güzel bir hale getirdi.

Bulanık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe mezarlığında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilerek; ilaçlama, ot biçme ve temizlik işleri yapıldı. Şehirdeki tüm mezarlıkların bakımına ve temizliğine önem verdiklerini söyleyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet İlidi, “Şehrimizdeki tüm kabirler bizim için çok önemli. Bu yüzden vatandaşlarımızın kabirleri rahat ziyaret edebilmeleri için mezarlıkların bakımlı ve temiz olmasına büyük önem veriyoruz. Şehrimizdeki büyük mezarlıklardan birisi olan ilçe mezarlığında ekiplerimiz kapsamlı bir çalışma yaparak modern bir görünüme kavuşturdu. Bulanık Belediyesi olarak mezarlıklarımızı daha modern, daha güzel bir hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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