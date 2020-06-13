Müdür Engin’den örnek davranış Muş merkeze bağlı yaylada ikamet eden 8. sınıf öğrencileri ziyaret eden müdür Engin, yanında getirdiği LGS hazırlık kitapçıklarını dağıttı

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Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin yaylada ikamet eden 8. sınıf öğrencilerine Liseye Giriş Sınavı (LGS) hazırlık için kitapçık dağıttı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan örnek soruları Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Ölçme Değerlendirme Merkezi İl Koordinatörü ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Özçelik başkanlığında ve İl Ölçme Değerlendirme Merkezi ekibi tarafından 1250 adet kitapçık basımı yapıldı. Basımı yapılan örnek sorular Muş merkeze bağlı 15 köy okulu ve 5 ilçede kırsal yerlerde yaşayan ve teknolojik açıdan dezavantajlı yaylalarda ikamet öğrencilerine dağıttı. Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin beraberindekiler ile birlikte merkeze bağlı yaylada ikamet eden 8. sınıf öğrencileri ziyaret ederek yanında getirdiği LGS hazırlık kitapçıklarını dağıttı.

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