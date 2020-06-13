Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta'ya koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta'ya koştu

İHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün günden güne etkisini kaybetmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kafe ve restoranlar dolup taşmaya başladı. Eşsiz sunumu ve lezzetleri ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran dürümcü Mahsun Usta'da ise karantina süreci sonrası yoğunluk yaşandı.

Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta'ya koştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün günden güne etkisini kaybetmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kafe ve restoranlar dolup taşmaya başladı. Eşsiz sunumu ve lezzetleri ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran dürümcü Mahsun Usta’da ise karantina süreci sonrası yoğunluk yaşandı.
Mahsun Gökçur tarafından işletmeciliği yapılan dürümcü Mahsun Usta Restoran, pandemi sonrası süreçte kapılarını müşterilerine açtı. Salgın süresince sadece paket servis hizmeti veren restoran, salgın öncesi günlerine dönmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Dürümcü Mahsun Usta işletmecisi Mahsun Gökçur, “Korona virüs salgını tüm sektörleri etkilediği gibi yiyecek içecek sektöründe de büyük kayıplara sebebiyet verdi. Birçok arkadaşımız dükkanlarını dahi açamadı. Bizler salgın sürecinde müşterilerimize paket servis hizmeti sunmaya devam ettik. Devletimizin atmış olduğu adımlar ile birlikte normalleşme süreci başladı. Ülkemizde henüz koronavirüs tamamen kaybolmasa da alınan tedbirlerle birlikte işlerimiz açılmaya başladı. Pandemi sonrası dönem olmasına rağmen restoranımıza olan talep bizleri mutlu etti’’ dedi.
Geniş bir menüye sahip olan dürümcü Mahsun Usta, müşterilerinin paket servis yerine restorana gelerek yemek yemeyi daha fazla tercih ettiklerini söyledi. Korona virüs salgını dolayısıyla gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Gökçur "İşletmemizde hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye eksiksiz uymaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin sağlığı bizler için her şeyden daha önemli. Gerekli önlemleri aldık. Masalarımızı ise sosyal mesafeye göre tekrar dizayn ettik. Pandemi sonrası dönemdeki iş yoğunluğumuzdan şu anlık memnunuz. Umarım salgın ülkemizden tamamen yok olur ve her şey normale döner’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulanık'ta süt üreticilerinin yüzü gülecek
YEREL HABERLER Bulanık'ta süt üreticilerinin yüzü gülecek
Müdür Engin’den örnek davranış Muş merkeze bağlı yaylada ikamet eden 8. sınıf öğrencileri ziyaret eden müdür Engin, yanında getirdiği LGS hazırlık kitapçıklarını dağıttı
YEREL HABERLER Müdür Engin’den örnek davranış Muş merkeze bağlı ...
Muşlu kadın arılarına çocukları gibi bakıyor
YEREL HABERLER Muşlu kadın arılarına çocukları gibi bakıyor
Bulanık Belediyesinden mezarlık onarımı
YEREL HABERLER Bulanık Belediyesinden mezarlık onarımı
Said Nursi Anadolu Lisesi proje okulu oldu
YEREL HABERLER Said Nursi Anadolu Lisesi proje okulu oldu
Muş'ta kaçak avcılara para cezası
YEREL HABERLER Muş'ta kaçak avcılara para cezası
Mevsimlik tarım işçilerinin şeker pancarı mesaisi
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin şeker pancarı mesaisi
Muş Belediyesiyle sokak hayvanlar emin ellerde
YEREL HABERLER Muş Belediyesiyle sokak hayvanlar emin ellerde
Muş’ta vaka sayısında artış Kentin işlek caddelerinde maske kullanma zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Muş’ta vaka sayısında artış Kentin işlek caddelerinde ...
Okullarda ücretsiz dağıtılmak için günde 3 ton dezenfektan üretiliyor
YEREL HABERLER Okullarda ücretsiz dağıtılmak için günde 3 ton ...
Bulanık'ta bazı cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Bulanık'ta bazı cadde ve sokaklarda maske takma ...
Kimya öğretmenleri dezenfektan, kolonya ve sıvı sabun üretimine başladı
YEREL HABERLER Kimya öğretmenleri dezenfektan, kolonya ve sıvı sabun ...
50 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphane oluyor
YEREL HABERLER 50 yıl cezaevi olarak kullanılan taş bina kütüphane ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X