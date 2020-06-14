Bingöl’deki deprem Varto’da da hissedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’deki deprem Varto’da da hissedildi

İHA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Muş'un Varto ilçesinde de büyük korkuya neden oldu.

Bingöl’deki deprem Varto’da da hissedildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Muş’un Varto ilçesinde de büyük korkuya neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.24 sıralarında Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem, büyük korkuya neden oldu. Muş’un Varto ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedilen depremden dolayı vatandaşlar kısa sürede kendilerini dışarı attı. Şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı Varto ilçesinde, tespit çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Asya, jandarma teşkilatının 181. yıldönümünü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Asya, jandarma teşkilatının 181. yıldönümünü ...
Muş’ta 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitapçığı dağıttı
YEREL HABERLER Muş’ta 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kitapçığı ...
Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun Usta'ya koştu
YEREL HABERLER Korona yasaklarının ardından vatandaş dürümcü Mahsun ...
Bulanık'ta süt üreticilerinin yüzü gülecek
YEREL HABERLER Bulanık'ta süt üreticilerinin yüzü gülecek
Müdür Engin’den örnek davranış Muş merkeze bağlı yaylada ikamet eden 8. sınıf öğrencileri ziyaret eden müdür Engin, yanında getirdiği LGS hazırlık kitapçıklarını dağıttı
YEREL HABERLER Müdür Engin’den örnek davranış Muş merkeze bağlı ...
Muşlu kadın arılarına çocukları gibi bakıyor
YEREL HABERLER Muşlu kadın arılarına çocukları gibi bakıyor
Bulanık Belediyesinden mezarlık onarımı
YEREL HABERLER Bulanık Belediyesinden mezarlık onarımı
Said Nursi Anadolu Lisesi proje okulu oldu
YEREL HABERLER Said Nursi Anadolu Lisesi proje okulu oldu
Muş'ta kaçak avcılara para cezası
YEREL HABERLER Muş'ta kaçak avcılara para cezası
Mevsimlik tarım işçilerinin şeker pancarı mesaisi
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin şeker pancarı mesaisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X