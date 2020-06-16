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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'ta koyun kırkma zamanı

DHA

Muş'ta koyun kırkma zamanı

<br>Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta havaların ısınmasıyla birlikte yaylalara çıkarılan küçükbaş hayvanlar, kırkılmaya başlandı. Besicilerin, imece usulü koyun kırkması yaylalarda renkli görüntüler oluşturdu.<br>Doğu Anadolu Bölgesi´nin küçükbaş hayvancılıkta önde gelen illerinden biri olan Muş'ta hava sıcaklıklarının 27 dereceye ulaşmasından sonra koyunlar kırkılmaya başlandı. Yeşile bürünen yaylalarda koyunlarını besiye alan köylüler, daha çok verim alabilmek için kırkıyor. Kentin güneyindeki Kurtik Yaylası´nda onlarca yaylacı imece usulü koyunların tüylerini kesiyor. Besicilerden Hamit Subaşı, havaların ısınmasıyla birlikte koyun kırkma döneminin de başladığını belirterek, "Koyunlar üşümesin diye kış aylarında yünlerini uzatırız ve haziran sonlarında kırpmaya başlarız. Bu sayede hem havyanın eti güzel oluyor hem de aşırı sıcaklardan etkilenmiyor. Yünlerinden kurtulan hayvanların gelişmesi daha iyi oluyor, kilo alıyor" diye konuştu.<br>Yaylalarda koyunların kırkılmasıyla elde edilen tüylerin temizlendikten sonra döşek, yorgan ve yastık yapımında kullanıldığını belirten Subaşı, ihtiyaç fazlasını da sattıklarını bildirdi. Eski makaslarla, imece usulü 7-8 kişinin günde ortalama 250 koyun kırktığını ifade eden Subaşı, "Bölgemizde çok sayıda koyun olduğu için hayvan sahipleri olarak birbirimize yardım ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDIN<br>2020-06-16 09:02:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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